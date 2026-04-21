Güney Kore Merkez Bankası’ndan dijital para atağı: Yeni başkandan CBDC ve ödeme tokeni hamlesi

Bank of Korea’nın yeni başkanı Shin Hyun-song, göreve başlama konuşmasında blockchain tabanlı finansal inovasyonları destekleyeceğini açıkladı. Daha önce Bank for International Settlements (BIS) çatısı altında Para ve Ekonomi Departmanı’nı yöneten Shin, 4 yıllık görev süresine 23 Nisan’da Seul’deki merkezde başladı.

Dijital para ve ödeme sistemlerinde yenilik vurgusu

Shin Hyun-song, konuşmasında, merkez bankasının fiyat istikrarını sağlama hedefine bağlı kalacağını ve son dönemde Orta Doğu’dan kaynaklı arz şoklarına yanıt vermeye odaklanacağını belirtti. Bunun yanı sıra ülke ekonomisinin yapısal reform sürecinde de aktif rol oynayacaklarını vurguladı.

Yeni başkan, dijitalleşen finansal ekosistemde ödemeler ve takas altyapısının güvenliğine öncelik vereceklerini söyledi. Ayrıca, ulusal para biriminin küresel dolaşımını artırmaya yönelik adımlar atacaklarının altını çizdi. Özellikle yeni para sistemlerine hazırlanmak ve merkez bankası dijital parasının (CBDC) kullanımı yaygınlaştırmak için Project Hangang’ın ikinci aşamasında CBDC ve “deposit token” uygulamalarının genişletileceğini açıkladı.

Merkez bankası ayrıca uluslararası platformlardaki işbirliğini artıracak. BIS liderliğindeki Project Agora gibi girişimlerle Kore wonunun küresel ödeme sistemlerindeki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Shin Hyun-song, “Güvenli ve yenilikçi bir finansal altyapı oluşturmak için hem ulusal hem uluslararası projelerle birlikte çalışılacak ve yeni dönemde dijital paranın önemi artacak” açıklamasında bulundu.

Stablecoin’ler gündem dışı bırakıldı

Yeni başkan, konuşmasında Kore wonuna endeksli stablecoin’lere değinmemeyi tercih etti. Oysa bu tür varlıklar, ülkede dijital dönüşümün temel unsurlarından biri olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung’un desteğiyle, Güney Koreli milletvekilleri Dijital Varlık Temel Yasası kapsamında stablecoin’ler için hukuki düzenlemeler hazırlamaya devam ediyor.

Yakın dönemde önde gelen finans kuruluşları da stablecoin ve dijital varlık tabanlı ödeme sistemlerine yatırımını artırıyor. Ancak ilgili yasa tasarısı, bölgesel seçimler sonrası tekrar gündeme alınmak üzere ertelendi. 3 Haziran’daki seçim sonrası stablecoin düzenlemelerine ilişkin adımların hızlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Bank of Korea, stablecoin piyasasındaki hızlı büyümenin ardından CBDC projesine bir süreliğine ara vermişti. Ancak Shin Hyun-song’un göreve gelmesiyle merkez bankasının odağını yeniden CBDC ve ödeme tokenlerine çevirmesi bekleniyor.

Yeni başkanın stablecoin yaklaşımındaki değişim

Shin Hyun-song, BIS’de görev yaptığı dönemde kaleme aldığı bir raporda, stablecoin’lerin mevcut para birimlerinin yerini alamayacağını belirtmiş ve farklı stablecoin platformları arasındaki parçalanmaya dikkat çekmişti. Ancak son dönemde görüşlerinde değişiklik olduğu aktarılıyor. Shin’in, won tabanlı stablecoin’lerin oluşturulması ve CBDC’lerle birlikte çalışabilmesi gerektiğini dile getirdiği ifade ediliyor.

Bu süreçte, başkanlığını üstlendiği merkez bankası, küresel gelişmeler ışığında hem dijital para birimlerinin hem de varlık tabanlı ödeme sistemlerinin yaygınlaşması için çalışmalarına hız verecek gibi görünüyor. Kurumun son açıklamaları, dijital finans altyapısı için uluslararası işbirliğine ve uyumlu regülasyonlara ihtiyaç olduğuna işaret ediyor.