Avrupa bankalarından 2026’da 12 ortaklı euro stablecoin hamlesi

Avrupa’nın önde gelen on iki bankasının oluşturduğu Qivalis konsorsiyumu, euro teminatlı yeni bir stablecoin projesi başlattı. Amsterdam merkezli Qivalis üzerinden yürütülen ve Hollanda Merkez Bankası tarafından denetlenen bu yeni dijital varlık, doğrudan Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği’ne (MiCAR) uyumlu olarak geliştiriliyor. Projenin arkasında Banca Sella, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Danske Bank, DekaBank, DZ BANK, ING, KBC, Raiffeisen Bank International, SEB ve UniCredit gibi Avrupa finans sektörünün bilinen aktörleri bulunuyor. 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan bu stablecoin, farklı bankaların bir araya gelerek oluşturduğu ender girişimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Qivalis konsorsiyumu ve proje ayrıntıları

Qivalis konsorsiyumu, Avrupa’da dolar hâkimiyetine karşı güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor. Şu anki stablecoin piyasasının büyüklüğü 2026 Ocak itibarıyla 305 milyar dolara ulaşmış durumda; fakat piyasalarda büyük oranda dolar destekli varlıklar egemen. Euro’ya endeksli stablecoin’lerin toplam büyüklüğü ise 650 milyon dolar seviyesinde. Konsorsiyum bu dengesizliği azaltmayı ve euroyu dijital varlık dünyasında daha etkin kılmayı amaçlıyor.

Avrupa’nın önde gelen bankalarını tek çatı altında toplayan bu birliktelik, hem altyapı güvenliği hem de regülasyon uyumu açısından yeni bir standart yaratmayı hedefliyor. Amsterdam’da yerleşik Qivalis, Hollanda Merkez Bankası’nın gözetiminde olacak. Ayrıca proje, AB’de kripto varlık piyasalarına yönelik yürürlüğe giren MiCAR düzenlemelerine eksiksiz uyum gösterecek şekilde şekillendirildi.

Alt yapı ve güvenlik detayları

Yeni euro stablecoin’in ihracı ve dağıtımında, dijital varlık saklama alanında uzman Fireblocks şirketi görev üstleniyor. Fireblocks, bankalarla uyumlu çalışarak kurumsal işlem hacimlerini karşılayabilecek ve geleneksel finans sistemine entegre olabilen bir teknik alt yapı sunacak. 2018 yılında kurulan ABD merkezli Fireblocks, şu anda dünya genelinde birçok büyük bankaya dijital varlık güvenliği ve saklama hizmeti veriyor.

Qivalis’in, finans sektöründeki büyük kurumların yasal çerçeveye uygun, ölçeklenebilir ve tamamen entegre bir euro stablecoin geliştirme konusunda nasıl iş birliği yapabileceğini gösterdiği vurgulandı. Fireblocks CEO’su Michael Shaulov, MiCAR standartlarını karşılayan ve kurumsal işlem hacimlerine uygun üretime hazır bir altyapı sunacakları bilgisini paylaştı.

Euro, dünya genelinde günlük ortalama 1,1 trilyon dolarlık işlem hacmiyle en çok kullanılan ikinci para birimi konumunda. Qivalis stablecoin projesiyle hedeflenen ise bu büyük hacimli finansal ekosistemi dijital çağda da desteklemek.

Piyasa hedefi ve regülasyona uyum

Konsorsiyumun odaklandığı en önemli noktalar arasında MiCAR gereksinimlerine tam uyum ve şeffaflık sağlanması yer alıyor. Standartlara uygun, güvenli ve Avrupa otoriteleri tarafından denetlenen bir stablecoin’in, geleneksel finans sektörü ile dijital varlık piyasaları arasında köprü görevi görmesi amaçlanıyor. Özellikle kurumlar arası büyük transferlerin dijital tabana taşınmasında Qivalis tarafından sunulacak çözüm örnek teşkil edebilir.

Piyasa uzmanları, euro destekli dijital varlıkların finansal istikrar ve bölgesel kontrol açısından kritik rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. 12 bankanın birlikte hareket etmesiyle oluşan bu sürecin, Avrupa’daki dijital finans yeniliklerinin öncüsü olması bekleniyor.