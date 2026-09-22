Shiba Inu’da işlem hacmi 50 milyon doları aşarken direnç sınandı

Shiba Inu’da işlem hacmindeki belirgin artış, fiyat hareketi ve zincir üstü verilerle birlikte yeniden öne çıktı. Tek bir borsadaki işlem hacmi 50 milyon doların üzerine çıkarken, SHIB son günlük seansta yaklaşık 0.00000627 dolara kadar yükseldi. Ardından satış baskısıyla geri çekilen token, 0.00000594 dolar civarında işlem gördü.

Kritik direnç bölgesi öne çıktı

Fiyatın önceki işlem aralığına göre kısa sürede yüzde 10’dan fazla yükselmesi, teknik görünüm açısından dikkat çekti. Özellikle 0.00000560 dolar seviyesindeki uzun vadeli hareketli ortalamanın aşılması, son toparlanma sürecinde önemli bir eşik olarak izlendi. Bu seviyenin daha önce direnç görevi görmesi, son kırılmayı teknik açıdan daha anlamlı hale getirdi.

Buna karşın yükselişin kalıcı hale geldiği söylenemiyor. 0.00000600 ile 0.00000620 dolar aralığı, kısa vadede en önemli satış bölgesi olarak öne çıkıyor. Son mum yapısı da satıcıların bu bölgede etkisini sürdürdüğüne işaret etti. Fiyatın 0.00000627 dolardan 0.00000594 dolara gerilemesi, bu alandaki baskının sürdüğünü gösterdi.

SHIB için 0.00000600 ile 0.00000620 dolar aralığı kısa vadede belirleyici bölge olarak öne çıkıyor; bu alanın üzerinde güçlü bir günlük kapanış, 0.00000650 ile 0.00000670 dolar bandına doğru yeni bir alan açabilir.

Borsa akışlarında çıkışlar hızlandı

Zincir üstü veriler de hareketliliği destekleyen bir tablo ortaya koydu. Borsalara girişler toplamda yüzde 3.25 artarken, çıkışlardaki artış yüzde 8.4 seviyesine ulaştı. Ortalama giriş büyüklüğü yüzde 0.94 yükseldi, ortalama çıkış büyüklüğü ise yüzde 5.22 arttı. Toplam net akışın eksi 51.7 milyar SHIB düzeyinde kalması, incelenen dönemde borsalardan çıkan token miktarının giren miktarı aştığını gösterdi.

Borsa rezervlerinin yüzde 0.6 azalması da bu tabloyu tamamladı. Artan hacimle birlikte borsalardaki bakiyelerin aynı ölçüde büyümemesi, piyasada yalnızca dağıtım değil, aynı zamanda alım yönlü bir eğilimin de bulunabileceğine işaret ediyor.

Borsalardan net çıkışın sürmesi ve rezervlerin gerilemesi, yükseliş sırasında satışa hazır bakiyelerin aynı hızda artmadığını ortaya koyuyor.

Bu tür teknik kırılmalarda yalnızca fiyatın değil, yatırımcı davranışının da yakından izlenmesi öne çıkıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Destek seviyesi izleniyor

Aşağı yönlü harekette 0.00000560 dolar seviyesi artık temel destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin korunması halinde son kırılmanın daha temiz bir kırılım ve yeniden test yapısına dönüşmesi mümkün olabilir. Böyle bir senaryo, kısa vadeli teknik görünümü daha dengeli hale getirebilir.

Şimdilik SHIB, yüksek hacim, güçlenen borsa akışları ve önemli bir hareketli ortalama kırılımının desteğini alıyor. Ancak alıcıların bu ivmeyle fiyatı 0.00000600 doların üzerinde taşıyıp taşıyamayacağı, önümüzdeki seanslarda piyasanın ana gündem maddelerinden biri olacak.