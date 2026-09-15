Solana (SOL)

Solana işlem kapasitesi arttırıldı: SOL için kurumsal iştah büyüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚙️ Solana’da tek işlem için veri sınırı 1.232 bayttan 4.096 bayta yükseldi.
  • 📈 Solana spot ETF’lerine 14 Eylül’de (dün) 11 milyon dolar girdi; Bitwise 7,1 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.
  • 🏦 DeFi Development, 55.491 $SOL alarak varlıklarını yaklaşık 2,39 milyona çıkardı.
  • 💰 Şirket, ağırlıklı olarak yeni SOL alımlarında kullanılmak üzere 300 milyon dolara kadar kaynak sağlamayı planlıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Solana, tek bir işlemde taşınabilecek veri miktarını yaklaşık 3,3 kat artıran Transaction V1 güncellemesini devreye aldı. Karmaşık işlemler ve gizlilik uygulamaları için daha geniş alan sağlayan güncellemeye, yatırım tarafındaki gelişmeler de eşlik etti. Solana spot ETF’leri 14 Eylül’de (dün) 11 milyon dolar net giriş kaydederken DeFi Development Corp., yeni SOL alımlarının ardından ek alımlar için 300 milyon dolarlık finansman programı oluşturdu.

İçindekiler
1 Solana’da karmaşık işlemler için alan genişledi
2 Solana spot ETF’lerine 11 milyon dolar net giriş
3 DeFi Development SOL alımlarını artırıyor
4 Yeni işlem formatı için uyumluluk güncellemesi gerekiyor

Solana’da karmaşık işlemler için alan genişledi

Solana Vakfı, Transaction V1 formatını aynı gün UTC ile yaklaşık 01.00’de kullanıma açtı. Güncellemeyle tek işlemde bulunabilecek talimatlar, imzalar ve diğer gerekli veriler için üst sınır 4.096 bayta yükseltildi. Değişiklik, saniyede işlenen işlem sayısından ziyade her işlemin taşıyabileceği bilgi miktarını artırıyor.

Önceki 1.232 baytlık sınır, karmaşık görevlerin birden fazla işleme bölünmesini gerektirebiliyordu. Bu durum, birden fazla kişinin onayını gerektiren şirket cüzdanlarını ve temel verileri açıklamadan doğrulama sağlayan sıfır bilgi ispatı uygulamalarını kısıtlıyordu.

Yeni sınır sayesinde daha fazla adım tek işlemde birleştirilebiliyor. Adımlardan biri başarısız olduğunda işlemin tamamı geri alınabiliyor. Ayrı işlemleri birbirine bağlayan önceki yöntemler, tüm adımların birlikte gerçekleşmesi veya iptal edilmesi konusunda aynı ağ düzeyindeki güvenceyi sunmuyordu. Güncelleme, veri yoğun uygulamalar açısından Ethereum ile aradaki farkı azaltmayı da hedefliyor.

Solana spot ETF’lerine 11 milyon dolar net giriş

Paylaşılan CoinGlass verilerine göre Solana spot ETF’leri, 14 Eylül’de toplam 11 milyon dolar net giriş kaydetti. Bitwise’ın BSOL fonu 7,1 milyon dolarla girişlere öncülük ederken Grayscale’in GSOL fonuna 3,9 milyon dolar girdi. VanEck, Fidelity ve 21Shares fonlarında ise net akış sıfır oldu.

Solana spot ETF’si14 Eylül net akışı
Bitwise BSOL+7,1 milyon dolar
Grayscale GSOL+3,9 milyon dolar
VanEck VSOL0
Fidelity FSOL0
21Shares TSOL0
Toplam+11 milyon dolar

DeFi Development SOL alımlarını artırıyor

Nasdaq’ta işlem gören DeFi Development Corp., 55.491 SOL satın aldı. Şirketin SOL ve SOL eşdeğeri varlıkları, 27 Ağustos’a kıyasla yaklaşık yüzde 2 artarak 2,39 milyona ulaştı. Düzenli alımlara yeniden başlayan şirket, Forward Industries’in ardından ikinci büyük kurumsal Solana sahibi konumunda bulunuyor.

DeFi Development, ek alımlar için CHAD kodlu vadesiz imtiyazlı hisseleri üzerinden 300 milyon dolara kadar piyasa fiyatından hisse satışına olanak tanıyan bir ATM programı oluşturdu. Başlangıç temettü oranı yüzde 13 olan hisseler, 10 dolarlık nominal değerlerinin altında ihraç edilmeyecek. Gelirin öncelikle SOL alımlarında kullanılması planlanıyor.

CEO Joseph Onorati, programın CHAD’i yeni bir büyüme kaynağı olarak ölçeklendirmelerine imkân tanıdığını belirtti. Şirket, topladığı kaynaklarla SOL almayı, staking ve diğer yöntemlerle getiri sağlamayı ve bu getirilerle hisse başına SOL miktarını artırmayı hedefliyor.

Yeni işlem formatı için uyumluluk güncellemesi gerekiyor

Teknik güncellemenin ardından cüzdanlara, alım satım uygulamalarına ve analiz platformlarına veri sağlayan hizmetlerin V1 formatını desteklemesi gerekiyor. Solana Vakfı’nın uyarısına göre destek sağlanmadığında tekil işlem sorgularının yanı sıra V1 işlemi içeren bloklara yönelik veri talepleri de başarısız olabiliyor.

Bu uyarılar, yaygın bir kesinti yaşandığını değil, uyumluluk gereksinimini ifade ediyor. Eski işlem formatları desteklenmeye devam etse de bu formatlarla işlem gönderen uygulamaların yeni V1 verilerini okuyabilmek için güncellenmesi gerekiyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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