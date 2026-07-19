HYPE, kritik desteği korurken 74 dolar direnci öne çıktı

Hyperliquid’in yerel varlığı HYPE, kritik destek bölgesinin üzerinde tutunmayı sürdürürken piyasada yükseliş görünümü korunuyor. Alıcıların mevcut seviyelerde devrede kalması, varlığın son dönemdeki yatay seyrine rağmen yukarı yönlü yapının bozulmadığına işaret ediyor.

Fiyatta destek ve direnç seviyeleri izleniyor

HYPE, haberin hazırlandığı sırada 61,01 dolardan işlem görürken son 24 saatteki işlem hacmi 235,1 milyon dolar, piyasa değeri ise 15,43 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte kaydedilen %2,41’lik artış, fiyat yapısındaki toparlanma beklentisini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Kripto para analisti Bitcoin Meraklisi, HYPE’ın önemli bir destek alanını koruduğunu ve bunun genel yükseliş formasyonunu geçerli tuttuğunu belirtiyor. Analistler, mevcut seviyelerde sınırlı da olsa alım ilgisinin görüldüğünü, yukarı yönlü alanın korunabilmesi için bu desteğin kırılmaması gerektiğini vurguluyor.

Bitcoin Meraklisi, HYPE’ın kritik destek bölgesini korumasının, konsolidasyon sürecine rağmen yükseliş yapısını geçersiz kılmadığına dikkat çekiyor.

Orta vadeli görünüm açısından 74 dolar seviyesi başlıca direnç noktası olarak öne çıkıyor. Analistlere göre bu seviyenin yüksek zaman diliminde aşılması ve üzerinde kapanış gelmesi halinde fincan formasyonu teyit edilebilir. Böyle bir senaryoda 172 dolar seviyesi daha güçlü bir hedef olarak izlenebilir. Buna karşılık 58 doların altına sarkılması, mevcut olumlu görünümü zayıflatabilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 61,01 dolar Kritik direnç 74 dolar Aşağı yönlü risk eşiği 58 dolar Olası hedef 172 dolar

Protokol gelirleri büyümeyi destekliyor

NSB Intel verileri, Hyperliquid’in sürekli vadeli işlemler protokolünün günlük ücret geliri toplayan platformlar arasında altıncı sıraya yükseldiğini gösteriyor. Son bir günde yaklaşık 1,9 milyon dolar ücret geliri elde eden protokol, bu alanda Canton’u geride bıraktı. Hyperliquid, merkeziyetsiz finans alanında türev işlemlere odaklanan bir platform olarak biliniyor.

NSB Intel verileri, Hyperliquid’in son 24 saatte yaklaşık 1,9 milyon dolar ücret geliri elde ederek günlük gelir sıralamasında ilk altıya girdiğini ortaya koyuyor.

Artan ücret gelirleri, platformdaki kullanıcı etkileşiminin ve işlem faaliyetinin güçlendiğine işaret ediyor. Bu tablo, Hyperliquid’in merkeziyetsiz finans içindeki etkisini genişletmeye devam ettiğini ve önde gelen DeFi platformları karşısındaki rekabet gücünü koruduğunu gösteriyor.

Piyasa momentumu HYPE’ı destekliyor

HYPE’taki teknik görünüm ile ağ faaliyetlerindeki artış, varlığın yukarı yönlü hareketini destekleyen iki temel unsur olarak öne çıkıyor. Kripto piyasasında momentumun iyileşmesi ve Bitcoin fiyatındaki yükseliş eğilimi de bu görünüme eşlik ediyor.

Bununla birlikte, fiyatın kritik destek bölgesini koruması belirleyici olmaya devam edecek. Alım gücü sürerse HYPE yeniden ana direnç seviyelerini test edebilir. Destek seviyesinin kaybedilmesi halinde ise ivme zayıflayabilir ve piyasada düzeltme riski artabilir.