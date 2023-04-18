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Bitcoin 18 Nisan’da Wall Street’in açılışı öncesinde yaşanan fiyat hareketiyle birlikte 30.000 doların üzerine çıktı.

Bitcoin Fiyatında Son Durum

Gün içerisinde alınan verilere bakıldığında, BTC/USD paritesinin aniden 500 dolar artarak günlük %3’ün üzerinde kazanç sağladığını gösterdi. Parite daha önce, 30.000 dolar desteğin uzun vadeli direnç olarak kalmaya devam edeceğini izleyen tüccarları endişelendirmişti.

30.000 dolar seviyesini geçmeden önce, Binance emir defteri aktivitesi, teklif likiditesinin spot fiyata yaklaştığını tespit eden Kaynak Malzeme Göstergelerinin izlenmesi için bir odak noktasıydı.

Bazıları aktif alım satım bölgesine yaklaşmaya başladı bile. Daha fazlasının takip edip etmeyeceğini ya da fiyatın 28$’lara düşüp düşmeyeceğini görmek için izliyorum.

Daha sonra yapılan bir güncelleme, mega balinalar olarak adlandırılan en büyük yüksek hacimli tüccar sınıfının yukarı yönlü ivmeden sorumlu olduğunu gösterdi. En son BTC fiyat hareketine tepki veren ticaret firması Eight’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe iyimserdi.

İşte Bitcoin için gidiyoruz. 30.000 doları aştı, bu da aralığa geri döndüğümüz anlamına geliyor,” diyerek kilit seviyeleri gösteren bir grafikle birlikte tweet attı. En çok tercih edilen 29,7 bin dolarlık bir yeniden test, yeni zirvelere ve 40.000 dolara doğru devam etmeye uygun olacaktır.

Bu arada Wall Street açılışından önce daha düşük zaman dilimlerinde daha fazla dalgalanma olasılığı vardı. Coinglass’ın gün içinde 16 milyon dolarlık BTC kısa likidasyonunu gösteren verileriyle, daha fazla aşağı yönlü bankacılık yapanlar zaten baskıyı hissediyorlardı.

Ethereum Altcoin Toparlanmasına Öncülük Ediyor

Altcoinler de Bitcoin’deki ani geri dönüşün faydasını gördü ve Ethereum gün içinde %2 artış gösterdi. Piyasa değerine göre en büyük altcoin, destek olarak 2.000 doları başarıyla koruyarak gün içi işlem aralığının zirvesine doğru geri döndü.

Boğaların kırma hedefi 16 Nisan’dan bu yana 2.140 dolar olarak kaldı ve bu Ethereum’un Mayıs 2022’den bu yana en yüksek seviyelerini temsil ediyor. Ethereum’un Shapella yükseltmesinden bu yana Bitcoin karşısında elde ettiği %15’lik kazanç da gözden kaçmadı.

Bu arada Wall Street açılışından önce daha düşük zaman dilimlerinde daha fazla dalgalanma olasılığı vardı. Coinglass’ın gün içinde 16 milyon dolarlık BTC kısa likidasyonunu gösteren verileriyle, daha fazla aşağı yönlü bankacılık yapanlar zaten baskıyı hissediyordu.