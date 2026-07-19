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Solana (SOL)

Solana’da 77,35 dolar eşiği kısa vadeli yön için öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana'da 77,35 dolar seviyesi kısa vadeli yön için kritik eşik olarak öne çıktı.
  • 📉 Analistler, 77,30 dolar altında kalan $SOL için aşağıda 75,70, 74,30 ve 73,60 dolar seviyelerini izliyor.
  • 📈 Daha geniş görünümde 0,5 Fibonacci seviyesi korunursa 500 dolar hedefi masada kalıyor.
  • 🧭 Kısa vadeli baskıya karşın uzun vadeli teknik yapı ana destek üzerinde pozitif kalıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana, kısa vadede zayıf bir teknik görünüm sergilese de daha geniş zaman dilimlerinde yükseliş potansiyelini koruyor. Piyasada öne çıkan değerlendirmelere göre SOL, kritik bir Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde kaldığı sürece uzun vadeli görünüm pozitif kalabilir.

İçindekiler
1 Uzun vadede 0,5 Fibonacci seviyesi izleniyor
2 Kısa vadede direnç ve geri çekilme riski
3 Zaman dilimleri arasında ayrışma dikkat çekiyor

Uzun vadede 0,5 Fibonacci seviyesi izleniyor

SOL, son 24 saatte yüzde 1,49 artışla 75,97 dolardan işlem gördü. Günlük işlem hacmi 1,88 milyar dolar olurken piyasa değeri 44,26 milyar dolara ulaştı. Bu seviye, Solana’nın toplam kripto para piyasasındaki payını yüzde 2,01’e taşıdı. Solana, merkeziyetsiz uygulamalar ve hızlı işlem kapasitesiyle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Crypto Patel, SOL fiyatının 0,5 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde kalması halinde 500 dolara uzanan hareket alanının korunabileceğini öngörüyor.

Teknik analizde Fibonacci geri çekilme seviyeleri, düzeltme dönemlerinde alım ilgisinin ortaya çıkabileceği alanları belirlemek için kullanılıyor. 0,5 seviyesi üzerinde kalınması, fiyat geri çekilse bile ana yükseliş eğiliminin bozulmadığına işaret edebilir.

Mini sözlük: Fibonacci geri çekilme, bir varlığın yükseliş ya da düşüş hareketi sonrası hangi seviyelerde destek veya direnç bulabileceğini ölçmek için kullanılan teknik analiz aracıdır. 0,5 seviyesi, özellikle orta vadeli trendin korunup korunmadığını değerlendirmede sık izlenir.

Bu çerçevede değerlendirilen son düzeltme hareketi, analiste göre daha büyük yükseliş trendinin sona erdiğini göstermiyor. Ancak bu yapının korunabilmesi için ana desteğin kaybedilmemesi gerekiyor.

Kısa vadede direnç ve geri çekilme riski

Buna karşılık bir saatlik grafikte daha zayıf bir tablo öne çıkıyor. Kısa vadeli işlem planında 76,45 ile 76,70 dolar aralığı giriş bölgesi olarak izlenirken aşağı yönlü hedefler 75,70, 74,30 ve 73,60 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analiste göre fiyat, kırdığı seviyenin üzerinde tutunamadı ve şimdi kısa vadeli desteği aşağı yönde zorluyor; olası toparlanmada bu bölge direnç olarak çalışabilir.

Grafikte daha düşük zirveler oluşması, kısa vadeli baskının sürdüğüne işaret ediyor. SOL fiyatı 77,30 doların altında kaldığı sürece düşüş yönlü yapının geçerliliğini koruduğu değerlendiriliyor. Buna karşılık 77,35 dolar üzerindeki bir hareket, bu görünümü geçersiz kılabilir ve alıcıların yeniden kontrol kazandığını gösterebilir.

GöstergeSeviyeAnlamı
Anlık fiyat75,97 dolarSon 24 saatte yüzde 1,49 artış
Kısa vadeli geçersizlik seviyesi77,35 dolarÜzeri, düşüş senaryosunu zayıflatabilir
Aşağı yönlü hedefler75,70, 74,30, 73,60 dolarKısa vadede izlenen destek alanları

Zaman dilimleri arasında ayrışma dikkat çekiyor

Farklı zaman dilimlerinden gelen sinyaller, Solana’nın kısa vadeli yönü ile uzun vadeli potansiyelinin aynı doğrultuda ilerlemediğini gösteriyor. Kısa periyotta ek geri çekilme ihtimali masada kalırken, geniş teknik yapı ana destek korunduğu sürece olumlu görünümünü sürdürüyor.

Önümüzdeki işlem seanslarında destek seviyelerinin kırılıp kırılmayacağı yakından izlenecek. Desteklerin kaybedilmesi satış baskısını artırabilir. Buna karşılık dirençlerin yeniden aşılması, daha yüksek seviyelerin yeniden test edilmesine yönelik beklentiyi güçlendirebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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