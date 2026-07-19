Dogecoin’de balina alımları sürerken 0,075 dolar hedefi izleniyor

Dogecoin fiyatında teknik görünüm ve büyük yatırımcıların alımları kısa vadede yukarı yönlü beklentileri destekliyor. DOGE, 0,07250 dolardan işlem görürken son 24 saatte 279,78 milyon dolarlık hacme ulaştı. Varlığın piyasa değeri ise 11,24 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde bayrak formasyonu öne çıktı

Kripto analisti Crypto With Gopal, Dogecoin grafiğinde güçlü bir yükseliş hareketinin ardından boğa bayrağı formasyonunun oluştuğunu belirtiyor. Bu yapı, son yükselişin tamamen sona ermemiş olabileceğine ve fiyatın yeni bir hamle için güç topladığına işaret ediyor.

Fiyatın dar ve aşağı eğimli bir kanal içinde sıkıştığı görülüyor. Alıcılar destek bölgesini korurken satış baskısının kademeli biçimde zayıflaması, piyasada dengeli bir toparlanma sürecine işaret ediyor. Analistler, bu tür sıkışmaların çoğu zaman hacim destekli kırılımlarla sonuçlanabildiğine dikkat çekiyor.

Mini sözlük: Boğa bayrağı, sert bir yükselişten sonra fiyatın kısa süreli dar bir aralıkta geri çekilerek dinlenmesini anlatan teknik formasyondur. Bu yapıda yukarı yönlü kırılım, trendin devamı ihtimalini güçlendirebilir.

Crypto With Gopal, Dogecoin’deki boğa bayrağı görünümünün son rallinin devam edebileceğine işaret ettiğini ve piyasada yeni bir yükseliş denemesinin izlenmesi gerektiğini değerlendiriyor.

Piyasada yakından izlenen eşiklerden biri 0,075 dolar seviyesi. Analistler, bu bölgeye yönelimin daha güçlü kabul edilebilmesi için kırılımın yüksek hacimle desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Böyle bir teyit gelene kadar iyimserlik korunmakla birlikte temkinli duruşun sürdüğü görülüyor.

Balina alımları piyasadaki güveni destekledi

Zincir üstü paylaşımlara göre büyük yatırımcılar Robinhood üzerinden yaklaşık 200 milyon DOGE topladı. Bu alımın toplam değeri yaklaşık 14 milyon dolar olarak hesaplandı. Robinhood, ABD merkezli bir finansal işlem platformu olarak hisse senedi ve kripto varlık alım satımı hizmeti sunuyor.

Büyük cüzdanların fiyatın yatay seyrettiği dönemlerde alıma yönelmesi, piyasada dikkatle takip edilen bir sinyal olarak öne çıkıyor. Bu tür işlemler tek başına yeni bir yükselişi garanti etmese de likidite ve yatırımcı algısı üzerinde etkili olabiliyor.

Büyük yatırımcıların 200 milyon DOGE alımı, piyasa dalgalanmalarına rağmen Dogecoin’e yönelik ilginin korunduğunu gösteriyor.

Kısa vadede hacim belirleyici olacak

DOGE’deki kısa vadeli yönün, boğa bayrağı formasyonundan çıkışın başarıyla gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bağlı kalması bekleniyor. Alım iştahının sürmesi ve işlem hacminin artması halinde yukarı yönlü hareket güç kazanabilir. Aksi durumda fiyatın bir süre daha mevcut bant içinde dalgalanması olası görünüyor.

Piyasadaki genel görünüm de bu süreçte etkili olabilir. Bitcoin‘deki toparlanma eğilimi, Dogecoin dahil daha geniş kripto piyasasında risk iştahını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.