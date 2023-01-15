Popüler akıllı sözleşme platformu olan Solana (SOL) ve Bonk'da (BONK) güncel veriler nasıl bir fiyat hareketine işaret ediyor?

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Geçtiğimiz günlerde yaşadığı büyük fiyat artışı ile tanınan kripto para projesi Bonk (BONK) ve Solana’da (SOL) güncel veriler neye işaret ediyor?

BONK Verileri!

BONK’un arkasındaki ekip, SOL ekosistemindeki ilk memecoin haline geldiği için projeden yararlanmaya çalıştığı belirtiliyor. BONK tek sayfalık raporunda, 2022’nin ikinci yarısı boyunca Solana’ya ciddi sıkıtılar oluşturan “toksik Alameda tokenomikleri”nden uzaklaştırmak istediklerini belirtti. CoinMarketCap’e göre SOL, yazı kaleme alındığında %40 oranında artarak 23,48 dolar seviyesinden işlem görüyor ve bu fiyat son iki ayın en yükseği. Ayrıca uzmanlara göre kripto para biriminde etkili olan yükseliş ivmesinin, fiyatı FTX krizi öncesi seviyelere ulaştırabileceği yönünde.

Bununla birlikte öne sürülen analist yorumu SOL’un iki yılın en kötü performansı olan 10 doların altına düştüğü FTX krizi sonraki düşüş sarmalıyla keskin bir tezat oluşturduğu belirtildi. Solana ağı, piyasalarda olumsuz etkiler uyandıran iflas etmiş kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried ile olan bağlantıları nedeniyle çok sayıda kötü yorumlar almasının ardından yüksek oranda değer kaybı yaşamıştı. Ayrıca BONK’un piyasa değeri, yazının kaleme alındığı tarihte 60 milyon doları aştı.

SOL’de Güncel Veriler!

Dune Analytics’in verilerine göre, 100.000’den fazla kümülatif BONK cüzdanı ile kullanıcı sayısı yılın başından bu yana patladı. Ayrıca BONK’un yaşadığı ciddi yükseliş ivmesinin, SOL’un Defi etkinliğine de bir sıçramaya yol açtığı belirtiliyor. DefiLlama’nın verilerine göre, Solana zincirindeki protokol sayısı bir önceki güne kıyasla %13 oranında artış kaydetti. Hatta bu sayı Ethereum (ETH) ve Tron (TRX) gibi diğer popüler ağları bile geride bırakıyor.

Öte yandan ağda kilitlenen toplam değer (TVL) de %11 oranında arttı. Veri analiz firması olan Santiment’ten alınan verilere göre SOL’un NFT ticaret hacmi, fiyatın gidişatına aykırı olarak bir gerileme kaydetti. 12 Ocak tarihinde 1,21 milyon dolara ulaşmasının ardından ertesi gün yarı seviyelere indi ve yazının kaleme alındığı saate kadar kademeli olarak azaldı.