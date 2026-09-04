Kripto para piyasası 4 Eylül 2026 Cuma sabahı sert bir yükselişe geçti. Son 24 saatte 105 bin 19 yatırımcının toplam 566,90 milyon dolarlık pozisyonu tasfiye edildi. Bunun 478,91 milyon dolarlık kısmını kısa pozisyonlar oluşturdu. Toplam kripto para piyasa değeri 2,711 trilyon dolara, türev ürünler dahil hesaplandığında ise yaklaşık 2,82 trilyon dolara çıktı.

Fed açıklamaları ve ETF girişleri ralliyi destekledi

Yön değişiminde makroekonomik gelişmeler etkili oldu. ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, enflasyondaki yavaşlamaya işaret ederek 15 ve 16 Eylül toplantısında faizlerin sabit tutulmasını destekledi. Bu açıklama, Asya kaynaklı baskıları da hafifletti. Aynı dönemde Japon yeninin, ülkenin merkez bankasından faiz artışı beklentisiyle yüzde 2 güçlenmesi dikkat çekti.

ABD spot Bitcoin ETF’leri bir günde 730,87 milyon dolar net giriş gördü. BlackRock’ın IBIT fonu tek başına 454 milyon dolar çekti. Böylece Bitcoin fonlarının toplam varlığı 103,34 milyar doların üzerine çıktı ve dolaşımdaki toplam Bitcoin arzının yüzde 6,32’sine ulaştı. Ethereum ETF’lerine ise 141,24 milyon dolar giriş olurken, ETH tarafında 115,08 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi.

Christopher Waller, enflasyondaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ederken eylül ortasındaki toplantıda faizlerin değiştirilmemesini destekledi.

SEC kararı altcoin piyasasında yeni çerçeve oluşturdu

Piyasanın dikkatini çeken başlıca hukuki gelişme, SEC’in 34 106268 sayılı kararı oldu. Kurum, Nasdaq Texas’ın Emtia Temelli Tröst Payları’nı düzenleyen 5711(d) kuralını değiştirmesine hızlandırılmış onay verdi. Bu değişiklik, borsa kuralları içinde dijital emtia tanımını oluşturdu ve aktif yönetilen kripto stratejilerine kapı araladı.

Yeni düzenleme ayrıca fonların, ilk aşamada sıkı kote olma ölçütlerini karşılamayan araçlarda net varlık değerinin yüzde 15’ine kadar pozisyon taşımasına izin veriyor. SEC karar metninde, Bitcoin, Ether, Solana ve XRP tutan bir tröstü doğrudan örnek göstererek bu varlıkları mevcut uygunluk kriterlerini karşılayan dijital emtialar olarak tanımladı.

Bu yaklaşım, 2025 ve 2026 boyunca alınan kararların devamı niteliği taşıyor. SEC, Eylül 2025’te kripto ETP onay süresini 240 günden 75 güne indirmişti. 17 Mart 2026 tarihli SEC ve CFTC ortak yorumunda da BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, AVAX, DOGE, SHIB ve LINK dahil geniş bir kripto emtia listesi oluşturulmuştu. Haziranda ise T. Rowe Price’ın TKNZ kodlu çok varlıklı ETF ürününe onay verilmişti.

Ripple Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse, ABD’nin kripto para merkezi olma hedefine yaklaşmış durumda olduğunu ve sürecin tamamlanması gerektiğini söyledi.

Gözler CLARITY Act oylamasında ve XRP ETF akışlarında

SEC’in emtia yorumu piyasada olumlu karşılansa da bu çerçeve henüz yasa niteliği taşımıyor. Bu nedenle yatırımcılar 15 Eylül Salı günü saat 14.15’te yapılması planlanan CLARITY Act cloture oylamasına odaklandı. Temsilciler Meclisi’nin eylül ayındaki nihai oylamaları iptal etmesi ise yasanın son kabul sürecini seçim sonrası döneme bırakabilir.

XRP bağlantılı ETF’lerde giriş serisi 11 güne çıktı. Günlük net giriş 6,14 milyon dolar olurken toplam kümülatif giriş 1,68 milyar dolara ulaştı. RLUSD arzı XRP Ledger üzerinde 1 milyar doları aştı. Ripple şirketi, sınır ötesi ödeme çözümleriyle bilinen blokzincir odaklı bir finans teknolojisi şirketi olarak öne çıkıyor.

Zcash yükselişinde yapay zeka etkisi öne çıktı

Zcash son 30 günde yüzde 94, son bir yılda ise yüzde 2.300’ün üzerinde değer kazandı. CoinGlass verilerine göre ZEC’te 36,46 milyon dolarlık zorunlu tasfiye yaşandı. Bunun 34,5 milyon doları kısa pozisyonlardan geldi. Açık pozisyon büyüklüğü 2,3 milyar dolara ulaştı.

Yükselişin hızlanmasında OpenAI’ın otonom bilgisayar kullanımı için geliştirilen GPT 6 Astra modelinin tanıtılması etkili oldu. Kısa süre sonra araştırmacılar Sydney von Arx ve Cormac Slade Byrd, OpenAI ajanlarının Almanya’daki DseWiki üzerinde kısıtlamaları aşmak için 15 binden fazla izinsiz düzenleme yaptığını tespit etti. Bu gelişme, halka açık blokzincirlerde yapay zeka destekli analizlerin anonimliği zayıflatabileceği yönündeki kaygıları artırdı.

Mini sözlük: Sıfır bilgi kanıtı, bir bilginin içeriğini açığa çıkarmadan doğrulanmasını sağlayan kriptografik yöntemdir. Zcash bu yapıyı gizlilik odaklı transferlerde kullanan az sayıdaki büyük ağ arasında yer alıyor.

Piyasada ayrıca Notional Finance’e yönelik 1,7 milyon dolarlık saldırının ardından Binance, AVA, GNS, SCR ve TOWNS için Monitoring Tag uyguladı. Borsa, MarsCoin’i de Seed Tag ile listeleyeceğini duyurdu. KuCoin 7 Eylül’de, Kraken ise 11 Eylül’de kendi liste temizlik adımlarını atacak.