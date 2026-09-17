Binance, 22 Eylül’de para yatırma ve çekme işlemlerini durduracak

Binance, 22 Eylül 2026’da platformdaki cüzdan altyapısını güncelleyeceğini açıkladı. Borsa, planlı çalışma kapsamında 06.00 UTC itibarıyla para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durduracak. Güncellemenin yaklaşık bir saat sürmesi bekleniyor.

Cüzdan güncellemesi 22 Eylül’de yapılacak

Binance yönetimi, söz konusu çalışmanın hizmet deneyimini iyileştirmeye dönük devam eden altyapı adımlarının parçası olduğunu bildirdi. Şirket, kullanıcı varlıklarının alım satım tarafında herhangi bir kesinti öngörmediğini, yalnızca transfer işlevlerinin bakım süresince kapalı kalacağını duyurdu.

Binance, 22 Eylül 2026 saat 06.00 UTC’de cüzdan altyapı güncellemesini başlatacağını, para yatırma ve çekme işlemlerinin çalışma tamamlanana kadar askıya alınacağını açıkladı.

Platformda token işlemleri bu süreçten etkilenmeyecek. Binance, para yatırma ve çekme kanallarının sistem kararlı hale geldikten sonra yeniden açılacağını, bunun için ayrıca yeni bir duyuru paylaşmayacağını da belirtti. Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak spot, vadeli ve saklama hizmetleri sunuyor.

Spot ve marjin tarafında delist kararları geldi

Borsa, bunun yanında 18 Eylül 2026 saat 03.00 UTC’de dört spot işlem çiftini platformdan kaldıracağını açıkladı. Binance, bu tür kararları kullanıcıları koruma ve işlem piyasasında kaliteyi sürdürme hedefiyle aldığını, listelenen spot çiftleri düzenli aralıklarla gözden geçirdiğini kaydetti.

Şirket, düşük likidite ve zayıf işlem hacmi gibi etkenlerin bazı işlem çiftlerinin kaldırılmasına yol açabildiğini ifade etti. Aynı inceleme sürecinin marjin tarafında da işletildiği görüldü.

Binance, spot işlem çiftlerini periyodik olarak değerlendirdiğini ve likidite ile hacim gibi ölçütler nedeniyle bazı çiftleri işlemlere kapatabildiğini bildirdi.

Marjin piyasasında ise 18 Eylül 2026 saat 06.00 UTC’de beş çapraz marjin çifti ve bir izole marjin çifti işlemlere kapanacak. Karardan etkilenen çapraz marjin çiftleri ENJ/USDC, GENIUS/USDC, CVX/USDC, GUN/USDC ve VANA/USDC oldu. İzole marjin tarafında kaldırılacak çift ise GENIUS/USDC olarak açıklandı.

USDP için tüm spot çiftler kaldırılacak

Binance ayrıca Pax Dollar için tüm spot işlem çiftlerini 24 Eylül 2026 saat 03.00 UTC’de delist edeceğini duyurdu. Son incelemelerin ardından alınan bu kararla birlikte USDP’nin borsadaki spot işlem erişimi sona erecek.

Açıklamalar, eylül ayının ikinci yarısında Binance platformunda hem altyapı tarafında hem de ürün listelerinde eş zamanlı değişiklikler yaşanacağını gösteriyor. Kullanıcıların özellikle transfer saatleri ile işlem çiftlerinin kapanış takvimini dikkate alması gerekecek.