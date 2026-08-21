🚨 Binance, BAE'de sorgulanan iki çalışanın serbest bırakıldığını açıkladı.

Binance, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yetkililer tarafından sorgulanan iki çalışanının aklandığını ve serbest bırakıldığını açıkladı. Şirket, sürecin üçüncü taraflara ait fonların bir müşteri fon hesabından geçişine ilişkin rutin bir inceleme kapsamında yürütüldüğünü bildirdi.

İncelemenin kapsamı netleşmedi

New York Times’ın 20 Ağustos’ta yayımladığı haberde, bazı Binance çalışanlarının son haftalarda BAE’deki havaalanlarında gözaltına alındığı öne sürüldü. Bunun ardından Binance, Reuters’a yaptığı açıklamada yalnızca sınırlı sayıda çalışanın ifade verdiğini, bu kişilerin herhangi bir soruşturmanın hedefi olmadığını ve daha sonra serbest bırakıldığını kaydetti.

Binance, sürecin üçüncü taraf fonlarının bir müşteri fon hesabı üzerinden hareketine ilişkin rutin bir inceleme olduğunu, çalışanların ise soruşturma altında bulunmadığını açıkladı.

İşleme konu olan transferlerin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı. BAE makamları, fonların hangi taraflardan geldiğini, kime gönderildiğini ya da herhangi bir suç unsurunun bulunup bulunmadığını açıklamadı. Şirket çalışanlarına yönelik resmi bir suçlama da yöneltilmedi.

Buna karşın, Binance’in çalışanların aklandığı yönündeki açıklaması polis kayıtları ya da mahkeme belgeleriyle kamuya açık biçimde doğrulanmış değil. Bu nedenle dosyanın hukuki niteliği ve incelemenin kapsamı konusunda belirsizlik sürüyor.

Müşteri fon hesapları ve düzenleyici durum

Müşteri fon hesapları, kullanıcı varlıklarının şirketin operasyonel hesaplarından ayrı tutulması için kullanılıyor. Bu tür hesaplarda finans kuruluşları, ödeme işleyicileri, kurumsal müşteriler ve diğer aracıların işlemleri yer alabiliyor. Üçüncü taraf fon akışının bu hesaplardan geçmesi tek başına yasa dışı bir duruma işaret etmiyor.

Binance, Dubai Polisi ve diğer emirliklerdeki yetkililerle iş birliği yaptığını, ayrıca kripto ödemeleri ve kurumsal fonlarla ilgili benzer talepleri yönetmek için yeni bir prosedür oluşturmaya çalıştığını belirtti. Ancak incelenen hesabın niteliği, gözden geçirilen fon miktarı ve çalışanların ne kadar süreyle gözetim altında kaldığı açıklanmadı.

Şirketin Dubai’deki düzenleyici statüsünde bu inceleme nedeniyle bir değişiklik olmadığı bildirildi. Binance FZE, Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu tarafından aktif lisanslı sanal varlık hizmet sağlayıcısı olarak listeleniyor. Şirketin lisansı borsa hizmetleri, aracı kurum faaliyetleri, borç verme, borç alma, varlık yönetimi ve yatırım hizmetlerini kapsıyor.

Mini sözlük: Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu, kısa adıyla VARA, Dubai’de kripto varlık hizmet sağlayıcılarını lisanslayan ve denetleyen düzenleyici kurumdur.

Önceki hukuki süreçlerden ayrışıyor

Lisans Nisan 2024’te, şirket Dubai’deki düzenlenmiş varlığını genişletirken verilmişti. Süreç, Binance’in kara para aklamayı önleme tedbirleri dahil uyum protokollerinin yeniden sorgulandığı bir döneme denk geldi. Şirket daha önce uyum ekibini büyüttüğünü ve işlem izleme sistemlerini güçlendirdiğini duyurmuştu.

BAE’deki dosya, Binance’in 2024’te Nijerya’da karşı karşıya kaldığı gözaltılar ve ceza davalarından farklı bir çerçevede ilerliyor.

BAE’deki mevcut sürecin, şu aşamada belirli finansal işlemlere ilişkin sorularla sınırlı göründüğü ifade ediliyor. Bu yönüyle dosya, 2024’te Nijerya’da şirket yöneticilerinin gözaltına alınması ve ceza soruşturmalarının başlatılmasıyla sonuçlanan süreçten ayrışıyor. O dönemde Binance yöneticilerinden Tigran Gambaryan, savcılığın suçlamaları geri çekmesinin ardından serbest kalmıştı.