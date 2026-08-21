Bitcoin’e para girişi hızlanıyor: Fiyat 77 bin dolara dayandı

Bitcoin fiyatı 76.900 dolara kadar yükselirken ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine güçlü sermaye girişleri devam etti. Farside Investors verilerine göre spot Bitcoin ETF’leri 20 Ağustos’ta toplam 606,3 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Aynı dönemde Bitcoin yatırımcılarının yıl başından bu yana birikimlerini belirgin şekilde artırdığına yönelik veriler de dikkat çekiyor.

BlackRock Bitcoin ETF Girişlerine Damga Vurdu

Farside Investors verileri, spot Bitcoin ETF’lerinde 20 Ağustos günü güçlü talebin sürdüğünü gösterdi. Toplam 606,3 milyon dolarlık net girişin büyük bölümünü BlackRock’ın IBIT fonu oluşturdu. IBIT, 503 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Fidelity’nin FBTC fonuna 64,7 milyon dolar, Bitwise’ın BITB fonuna 26,4 milyon dolar ve Ark Invest’in ARKB fonuna 12,2 milyon dolar giriş gerçekleşti. Invesco’nun BTCO fonu ise günü 3,6 milyon dolarlık net girişle tamamladı. VanEck’in HODL fonunda ise 3,6 milyon dolarlık net çıkış görüldü.

Spot Ethereum ETF’lerinde de pozitif seyir devam etti. Farside Investors verilerine göre Ethereum ETF’leri 20 Ağustos’ta toplam 219,5 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

BlackRock’ın ETHA fonu 173,3 milyon dolarlık girişle öne çıkarken ETHB’ye 35,9 milyon dolar, Fidelity’nin FETH fonuna 5,8 milyon dolar, Bitwise’ın ETHW fonuna 2,8 milyon dolar ve VanEck’in ETHV fonuna 1,7 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Bitcoin’de Güçlü Alıcıların Birikimi Hızlandı

ETF tarafındaki sermaye girişlerine Bitcoin yatırımcılarının zincir üstü birikimi de eşlik ediyor. Glassnode verilerine göre “Conviction Buyers” olarak tanımlanan ve Bitcoin’e yönelik güçlü inanca sahip yatırımcılar ocak ayından bu yana agresif şekilde BTC biriktiriyor.

Mevcut birikim döneminde bu yatırımcıların satın aldığı Bitcoin miktarının toplam arza oranı, 2022’deki birikim döneminde görülen seviyelerin üzerine çıktı. Glassnode grafiğine göre söz konusu oran bu yıl hızlı biçimde yükselerek bir noktada toplam Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 25’ine ulaştı.