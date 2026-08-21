Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin 75 bin doları aşarken 82 bin dolar direnci öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 75 bin doların üstüne çıkarak mayıs sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
  • 📈 Son dört günde yaklaşık %20 yükselen $BTC, son 24 saatte Ethereum ve Solana’yı geride bıraktı.
  • 🎯 Analistler 82 bin doları ilk direnç, 95 bin doları ise ilk güçlü teknik engel olarak izliyor.
  • 🧾 Cuma günkü BTC ve ETH opsiyon vadesinde toplam 2,01 milyar dolarlık açık pozisyon bulunuyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin 75 bin doların üzerine çıkarak mayıs sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. En büyük kripto para birimi, 60 bin doların altından başladığı toparlanmayı hızlandırdı ve son dört günde yaklaşık %20 değer kazandı.

İçindekiler
1 Yükseliş ivmesi güçlendi
2 Direnç seviyeleri ve temkinli görünüm
3 Piyasa hissiyatı hızla değişti
4 Opsiyon vadesi yakından izleniyor

Yükseliş ivmesi güçlendi

Son 24 saatte Bitcoin’in performansı Ethereum ve Solana’yı geride bıraktı. Fiyat hareketi, piyasadaki kısa vadeli yön algısını da belirgin biçimde değiştirdi. Yükselişin hız kazanmasıyla birlikte yatırımcı iştahı artarken, teknik seviyeler yeniden gündemin merkezine yerleşti.

Takma adıyla bilinen analist DonAlt, Bitcoin’in güçlü destek bölgesinden net bir tepki verdiğini söyledi. Analist, son düşüğün mevcut döngünün dip seviyesi olabileceğini değerlendiriyor; ancak bu görünümün kesinleştiğini söylemek için erken olduğu uyarısını da yapıyor.

DonAlt, destek bölgesinden gelen tepkiyi oldukça güçlü bulurken, 82 bin doların ilk direnç alanı olduğunu, 95 bin doların ise ilk ciddi teknik engel olarak öne çıktığını aktarıyor.

Direnç seviyeleri ve temkinli görünüm

DonAlt’a göre 82 bin dolar ilk direnç seviyesi olarak izleniyor. 95 bin dolar ise daha güçlü ve belirgin bir engel olarak değerlendiriliyor. Bu çerçevede Bitcoin’in, büyük bir teknik bariyerle karşılaşmadan önce bir süre daha yükseliş alanı bulabileceği düşünülüyor.

Buna karşın analist, olası bir boğa tuzağı riskini tamamen dışlamıyor. Bu nedenle son yükselişin kalıcı bir trend dönüşümüne mi yoksa geçici bir ivmelenmeye mi işaret ettiği konusu, önümüzdeki işlemlerde daha net anlaşılacak.

Piyasa hissiyatı hızla değişti

Weiss Crypto, Bitcoin’in dokuz gün boyunca çevresinde işlem gördüğü uzun vadeli düşüş trend çizgisinin üzerine çıktığını belirtti. Bu gelişme, teknik görünümde önemli bir değişim olarak değerlendirildi. Weiss Crypto, dijital varlık piyasasına odaklanan bir araştırma ve değerlendirme platformu olarak biliniyor.

Weiss Crypto, Bitcoin’in uzun vadeli düşüş trend çizgisini sonunda aştığını ve bunun teknik görünüm açısından dikkat çekici bir kırılma olduğunu vurguluyor.

Piyasadaki hissiyat da bu hareketle birlikte keskin biçimde değişti. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi 72 seviyesine çıkarak açgözlülük bölgesine geçti. Buna rağmen Bitcoin, yaklaşık 40% geride kalarak tarihi zirvesinin altında işlem görmeyi sürdürüyor.

Son toparlanmada yılın en güçlü kısa pozisyon sıkışmalarından biri etkili oldu. İlk kırılma sırasında 3 milyar dolardan fazla düşüş yönlü pozisyon tasfiye edildi. Bu durum, fiyatın yukarı yönlü hareketini daha da hızlandırdı.

Opsiyon vadesi yakından izleniyor

Yükseliş, önemli bir opsiyon vadesi öncesinde geldi. Coinbase Markets, cuma günkü Bitcoin ve Ethereum opsiyon vadesinde toplam yaklaşık 2,01 milyar dolarlık nominal açık pozisyon bulunduğunu açıkladı. Bunun 1,67 milyar dolarlık kısmını Bitcoin, 345 milyon dolarlık bölümünü ise Ethereum oluşturuyor.

VarlıkNominal açık pozisyonMaksimum acı seviyesi
Bitcoin1,67 milyar dolar66 bin dolar
Ethereum345 milyon dolar1.960 dolar

Coinbase Markets’in verdiği bilgilere göre Bitcoin için maksimum acı seviyesi 66 bin dolar, Ethereum için ise 1.960 dolar düzeyinde bulunuyor. Opsiyon piyasasındaki bu yoğunluk, kısa vadede fiyat dalgalanmalarının sürmesine neden olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’e para girişi hızlanıyor: Fiyat 77 bin dolara dayandı

Peter Brandt, Bitcoin’de teknik kırılma sonrası uzun pozisyon açtı

Bitcoin 69 bin doları aşarken 2,74 milyar dolarlık short silindi

Bitcoin yükselişi shortçuları yaktı: 2,7 milyar dolar buharlaştı

Bitcoin 69 bin doları aştı: Kripto piyasasında açgözlülük geri döndü

Bitcoin’de 74 bin dolar direnci, yön arayışını belirliyor

VanEck, Bitcoin’de eylül ile kasım arasında dönüm noktası bekliyor

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı BNB, Azure desteğiyle 621,94 dolar direncini aştı
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’e para girişi hızlanıyor: Fiyat 77 bin dolara dayandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Bitcoin’e para girişi hızlanıyor: Fiyat 77 bin dolara dayandı
BITCOIN (BTC)
BNB, Azure desteğiyle 621,94 dolar direncini aştı
BINANCE COIN (BNB)
Lost your password?