Bitcoin 75 bin doları aşarken 82 bin dolar direnci öne çıktı

Bitcoin 75 bin doların üzerine çıkarak mayıs sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. En büyük kripto para birimi, 60 bin doların altından başladığı toparlanmayı hızlandırdı ve son dört günde yaklaşık %20 değer kazandı.

Yükseliş ivmesi güçlendi

Son 24 saatte Bitcoin’in performansı Ethereum ve Solana’yı geride bıraktı. Fiyat hareketi, piyasadaki kısa vadeli yön algısını da belirgin biçimde değiştirdi. Yükselişin hız kazanmasıyla birlikte yatırımcı iştahı artarken, teknik seviyeler yeniden gündemin merkezine yerleşti.

Takma adıyla bilinen analist DonAlt, Bitcoin’in güçlü destek bölgesinden net bir tepki verdiğini söyledi. Analist, son düşüğün mevcut döngünün dip seviyesi olabileceğini değerlendiriyor; ancak bu görünümün kesinleştiğini söylemek için erken olduğu uyarısını da yapıyor.

DonAlt, destek bölgesinden gelen tepkiyi oldukça güçlü bulurken, 82 bin doların ilk direnç alanı olduğunu, 95 bin doların ise ilk ciddi teknik engel olarak öne çıktığını aktarıyor.

Direnç seviyeleri ve temkinli görünüm

DonAlt’a göre 82 bin dolar ilk direnç seviyesi olarak izleniyor. 95 bin dolar ise daha güçlü ve belirgin bir engel olarak değerlendiriliyor. Bu çerçevede Bitcoin’in, büyük bir teknik bariyerle karşılaşmadan önce bir süre daha yükseliş alanı bulabileceği düşünülüyor.

Buna karşın analist, olası bir boğa tuzağı riskini tamamen dışlamıyor. Bu nedenle son yükselişin kalıcı bir trend dönüşümüne mi yoksa geçici bir ivmelenmeye mi işaret ettiği konusu, önümüzdeki işlemlerde daha net anlaşılacak.

Piyasa hissiyatı hızla değişti

Weiss Crypto, Bitcoin’in dokuz gün boyunca çevresinde işlem gördüğü uzun vadeli düşüş trend çizgisinin üzerine çıktığını belirtti. Bu gelişme, teknik görünümde önemli bir değişim olarak değerlendirildi. Weiss Crypto, dijital varlık piyasasına odaklanan bir araştırma ve değerlendirme platformu olarak biliniyor.

Weiss Crypto, Bitcoin’in uzun vadeli düşüş trend çizgisini sonunda aştığını ve bunun teknik görünüm açısından dikkat çekici bir kırılma olduğunu vurguluyor.

Piyasadaki hissiyat da bu hareketle birlikte keskin biçimde değişti. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi 72 seviyesine çıkarak açgözlülük bölgesine geçti. Buna rağmen Bitcoin, yaklaşık 40% geride kalarak tarihi zirvesinin altında işlem görmeyi sürdürüyor.

Son toparlanmada yılın en güçlü kısa pozisyon sıkışmalarından biri etkili oldu. İlk kırılma sırasında 3 milyar dolardan fazla düşüş yönlü pozisyon tasfiye edildi. Bu durum, fiyatın yukarı yönlü hareketini daha da hızlandırdı.

Opsiyon vadesi yakından izleniyor

Yükseliş, önemli bir opsiyon vadesi öncesinde geldi. Coinbase Markets, cuma günkü Bitcoin ve Ethereum opsiyon vadesinde toplam yaklaşık 2,01 milyar dolarlık nominal açık pozisyon bulunduğunu açıkladı. Bunun 1,67 milyar dolarlık kısmını Bitcoin, 345 milyon dolarlık bölümünü ise Ethereum oluşturuyor.

Varlık Nominal açık pozisyon Maksimum acı seviyesi Bitcoin 1,67 milyar dolar 66 bin dolar Ethereum 345 milyon dolar 1.960 dolar

Coinbase Markets’in verdiği bilgilere göre Bitcoin için maksimum acı seviyesi 66 bin dolar, Ethereum için ise 1.960 dolar düzeyinde bulunuyor. Opsiyon piyasasındaki bu yoğunluk, kısa vadede fiyat dalgalanmalarının sürmesine neden olabilir.