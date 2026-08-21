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BINANCE COIN (BNB)

BNB, Azure desteğiyle 621,94 dolar direncini aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNB, Azure desteğinin ardından 621,94 dolar direncini aşarak 648,68 dolara çıktı.
  • 📈 $BNB’de fiyat, 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor.
  • ☁️ Microsoft, BNB Agent Studio için 1.000 dolarlık bulut kredisi desteği sundu.
  • 📊 Açık pozisyon büyüklüğü 1 milyar dolara yaklaşırken oynaklık riski arttı.
Onur Atam
Onur Atam

BNB, son 24 saatte %3,37 yükselerek 648,68 dolara çıktı ve 621,94 dolar seviyesinin üzerine yerleşti. Fiyattaki bu hareket, BNB Chain’in BNB Agent Studio için Microsoft Azure’u yeni bir bulut seçeneği olarak devreye aldığını açıklamasının ardından geldi.

İçindekiler
1 Direnç kırıldı, 650 dolar eşiği izleniyor
2 Azure entegrasyonu geliştirici erişimini öne çıkarıyor
3 Açık pozisyonlar 1 milyar dolara yaklaştı

Direnç kırıldı, 650 dolar eşiği izleniyor

TradingView verilerine göre BNB, bir süredir izlenen 621,94 dolar direncini aştıktan sonra 650 dolar bandına yöneldi. Varlık, 50 günlük hareketli ortalama olan 616,23 doların ve 200 günlük hareketli ortalama olan 585,71 doların üzerinde işlem görüyor. Bu görünüm, kısa vadede yukarı yönlü yapının korunduğuna işaret ediyor.

Temmuz ayındaki yaklaşık 550 dolar dip seviyesinden toparlanan BNB için 650 doların aşılması, mevcut teknik görünümü daha da güçlendirebilir. Buna karşılık fiyatın yeniden 621,94 doların altına sarkması, kırılmanın zayıflamasına yol açabilir.

BNB Chain, Azure’un artık BNB Agent Studio içinde ajan dağıtımı için bir bulut seçeneği olduğunu açıkladı. Platform ayrıca Microsoft’un bulut maliyetlerini karşılamak için 1.000 dolarlık kredi havuzu sunduğunu bildirdi.

Azure entegrasyonu geliştirici erişimini öne çıkarıyor

BNB Chain, BNB ekosisteminin blokzincir altyapısını geliştiren ağ olarak öne çıkıyor. Son güncelleme ile geliştiriciler, BNB Agent Studio üzerinden yapay zeka ajanlarını Azure altyapısında daha kolay devreye alabilecek. Sunulan 1.000 dolarlık kredi desteği, özellikle deneme aşamasındaki projeler için erişim eşiğini düşürebilir.

Mini sözlük: BNB Agent Studio, geliştiricilerin yapay zeka ajanları oluşturup dağıtmasına yardımcı olan bir araç setidir. Azure ise Microsoft’un bulut bilişim platformu olarak işlem gücü, depolama ve uygulama barındırma hizmetleri sunar.

Piyasa açısından bu gelişmenin doğrudan kredi tutarından çok, ekosistemde yaratabileceği geliştirici faaliyetiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Daha fazla araç ve dağıtım seçeneği, ağ üzerindeki kullanımın artmasına katkı sağlayabilir.

Açık pozisyonlar 1 milyar dolara yaklaştı

CoinGlass verileri, BNB’de açık pozisyon büyüklüğünün fiyat artışıyla birlikte 1 milyar dolara yaklaştığını gösteriyor. Türev piyasadaki bu artış, kırılma sırasında yeni pozisyonların açıldığını ve hareketin daha yüksek oynaklık üretebileceğini ortaya koyuyor.

On Balance Volume göstergesinin 574,23 milyon seviyesine yükselmesi de son fiyat artışına işlem hacminin eşlik ettiğini gösterdi. Bu tablo, alım yönlü katılımın güç kazandığına işaret etse de yüksek açık pozisyon seviyesi nedeniyle ters yöndeki bir harekette tasfiyeler hızlanabilir.

GöstergeSeviyeAnlamı
Anlık fiyat648,68 dolarKırılma sonrası 650 dolar bandına yakın seyir
Ana direnç621,94 dolarÜzerinde kalıcılık yükseliş görünümü için kritik
50 günlük ortalama616,23 dolarKısa vadeli teknik desteği gösteriyor
200 günlük ortalama585,71 dolarUzun vadeli trendin üzerinde seyir

Kısa vadede piyasanın odak noktası 621,94 doların destek olarak korunup korunamayacağı ve 650 dolar eşiğinin aşılıp aşılamayacağı olacak. Azure duyurusu yeni bir katalizör oluştururken, artan açık pozisyon büyüklüğü fiyat hareketlerini her iki yönde de sertleştirebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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