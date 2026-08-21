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RIPPLE (XRP)

Ripple, yapay zekayla büyümeyi hızlandırdığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, yapay zekayı büyümeyi hızlandıran bir araç olarak kullandığını açıkladı.
  • 📌 Brad Garlinghouse, şirketin 150 açık pozisyonla işe alımı sürdürdüğünü söyledi.
  • 📈 Garlinghouse, ayı piyasasına rağmen Ripple gelirlerinin yıllık bazda iki kattan fazla artabileceğini belirtti.
  • 🔗 Şirketin geleneksel finans ile merkeziyetsiz finans arasındaki köprü hedefi, $XRP ekosistemiyle birlikte öne çıktı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse, SALT Wyoming konferansında yaptığı açıklamada şirketin yapay zekayı iş süreçlerine güçlü biçimde entegre ettiğini söyledi. Garlinghouse, bu teknolojiyi küçülme gerekçesi olarak değil, büyümeyi destekleyen bir araç olarak gördüklerini vurguladı.

İçindekiler
1 Yapay zeka yaklaşımı
2 Büyüme ve istihdam mesajı
3 Gelir beklentisi ve kurumsal odak

Yapay zeka yaklaşımı

Garlinghouse, yapay zekanın özellikle büyüyen şirketler için verimliliği artıran ve ölçeklenmeyi kolaylaştıran bir unsur olduğunu dile getirdi. Ripple, blokzincir tabanlı ödeme ve kurumsal finans altyapıları geliştiren bir şirket olarak, bu teknolojinin yeni iş alanları oluşturma ve mevcut hizmetleri güçlendirme tarafında kullanıldığını aktardı.

Brad Garlinghouse, Ripple’ın yapay zekayı agresif biçimde benimsediğini, büyüyen işlerde bu teknolojinin bir kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı işlev gördüğünü söyledi.

Garlinghouse, son dönemde bazı büyük şirketlerin işten çıkarmaları yapay zekayla ilişkilendirmesine de mesafeli yaklaştı. Ona göre bu tür açıklamalar, çoğu durumda yapay zekadan çok şirketlerin daha önceki verimsiz yapılanmalarına işaret ediyor.

Büyüme ve istihdam mesajı

Ripple’ın küçülme yerine genişlemeye odaklandığını belirten Garlinghouse, şirket bünyesinde şu anda 150 açık pozisyon bulunduğunu açıkladı. Dünya genelinde 1.500 kişilik bir ekibe sahip olduklarını söyleyen Garlinghouse, iş hacmindeki artış nedeniyle büyümenin sürmesini beklediklerini kaydetti.

Garlinghouse, Ripple’ın hızla büyüyen işi nedeniyle işe alımlarını sürdürdüğünü, yapay zekanın da bu büyümeyi daha iyi, daha hızlı ve daha güçlü şekilde desteklediğini vurguladı.

Garlinghouse, yapay zekanın müşteri hizmeti sunan ve güçlü çözümler geliştiren şirketlerde genişlemeyi desteklediğini, bu nedenle teknolojinin doğrudan istihdam daralmasıyla eş tutulmaması gerektiğini ifade etti.

Gelir beklentisi ve kurumsal odak

Piyasalardaki zorlu koşullara da değinen Garlinghouse, kripto piyasasında ayı dönemi koşullarının sürdüğünü kabul etti. Buna karşın Ripple’ın yılı rekor sonuçlarla kapatabileceğini ve gelirini geçen yıla göre iki katın üzerine çıkarabileceğini söyledi.

Bu performansın arkasında uzun vadeli altyapı odağının bulunduğunu belirten Garlinghouse, kurumsal finans tarafına yönelik talebin güçlendiğini ifade etti. Ripple’ın uzun süredir geleneksel finans ile merkeziyetsiz finans arasında köprü kurmaya odaklandığını, bu stratejinin son dönemde daha görünür hale geldiğini savundu.

Garlinghouse’a göre piyasadaki dalgalanmalara rağmen altyapı ve kurumsal kullanım alanları, sektörün en güçlü büyüme başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor. Ripple da bu çerçevede yapay zekayı, mevcut ivmesini destekleyen tamamlayıcı bir unsur olarak konumlandırıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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