XRP’de Binance vadeli işlemler talebi 2025 zirvesini yeniden test etti

XRP, spot ve türev piyasalarda yeniden güç kazandı. Fiyattaki yükselişin hızlanmasıyla birlikte varlık son 24 saatte yaklaşık %20 değer kazandı ve çok haftalık en yüksek seviyelerinin üzerine çıktı.

Binance verilerinde dikkat çeken hareket

CryptoQuant verileri, XRP’ye yönelik talebin özellikle Binance türev piyasasında belirginleştiğini gösterdi. Buna göre XRP fonlama oranı 21 Ağustos 2026 itibarıyla 0.0101 seviyesine yükseldi. Bu seviye, Ekim 2025’ten bu yana görülen en yüksek değer olarak kayda geçti.

CryptoQuant, zincir üstü ve piyasa verileri sunan bir kripto analiz platformu olarak biliniyor. Platformun paylaştığı son ölçümler, XRP’deki hareketin yalnızca spot işlemlerle sınırlı kalmadığına, vadeli tarafta da iştahın arttığına işaret etti.

XRP fonlama oranının 0.0101 seviyesine çıkması, Binance’te uzun pozisyonlara yönelik talebin kısa pozisyonların önüne geçtiğini gösteriyor.

Fonlama oranı ne anlatıyor

Fonlama oranı, süresiz vadeli işlem sözleşmelerinde uzun ve kısa pozisyon taşıyan yatırımcılar arasındaki periyodik ödemeleri ifade ediyor. Oranın pozitif ve yüksek seyretmesi, piyasada yükseliş yönlü pozisyonlara talebin arttığına işaret ediyor. XRP özelinde görülen son artış da bu eğilimin güçlendiğini ortaya koydu.

Veriler, mevcut fonlama oranının 30 günlük hareketli ortalamanın da belirgin biçimde üzerine çıktığını gösterdi. Bu tablo, kaldıraçlı uzun pozisyonlara yönelik talebin olağan dışı şekilde güçlendiğine işaret etti.

Fiyat hareketi ile fonlama oranındaki eş zamanlı yükseliş, Binance’te işlem yapan XRP türev yatırımcılarının beklentilerinde belirgin bir değişime işaret ediyor. Piyasanın kısa vadede yukarı yönlü senaryolara daha fazla ağırlık verdiği görülüyor.

Fiyat rallisiyle birlikte güven arttı

XRP’deki ani kırılma sonrası fiyat 1.30 dolar eşiğinin üzerine çıktı. Bu hareket, son haftalardaki yatay görünümün ardından ivmenin yeniden yukarı döndüğünü ortaya koydu.

Türev piyasalardaki güçlü fonlama oranı da bu fiyat sıçramasını destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıktı. Veriler, yatırımcıların yükselişin devam edebileceğine daha fazla ağırlık verdiğini gösteriyor.

Fonlama oranının 30 günlük ortalamanın üzerine çıkması, XRP’de kaldıraçlı uzun pozisyon talebinin alışılmadık ölçüde arttığını ortaya koyuyor.