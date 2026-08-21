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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin yükselirken Mishaboar piyasada temkin çağrısı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kripto piyasasında üçüncü gün süren yükselişle 24 saatte 1,24 milyar dolarlık kısa pozisyon tasfiye oldu.
  • 📈 Dogecoin 19 Ağustos'taki 0,069 dolar seviyesinden yükselirken, $DOGE 24 saatte yüzde 10,11 kazandı.
  • ⚠️ Mishaboar, son rallide bull trap riskine karşı katılımcıları dikkatli olmaya çağırdı.
  • 🏛️ ABD tahvil geri alım beklentisi ve kısa pozisyon çözülmesi piyasadaki hareketi destekledi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto para piyasasındaki yükseliş üçüncü güne taşınırken, kısa pozisyonlarda sert tasfiyeler görüldü. Son 24 saatte 1,24 milyar dolarlık kısa pozisyon kapandı. Aynı dönemde Dogecoin yüzde 10,11 artışla 0,0842 dolara çıktı. Haftalık yükseliş ise yüzde 21,33 seviyesine ulaştı.

İçindekiler
1 Dogecoin ve altcoinlerde güçlü yükseliş
2 Topluluktan bull trap uyarısı
3 Rallinin arkasında hangi etkenler var

Dogecoin ve altcoinlerde güçlü yükseliş

Dogecoin art arda üçüncü günde de değer kazandı. 19 Ağustos’ta 0,069 dolara kadar gerileyen varlık, cuma günü gün içi en yüksek 0,0857 doları gördü. Piyasadaki alımlar yalnızca Dogecoin ile sınırlı kalmadı. XRP günlük bazda yüzde 24 yükselirken, Zcash yüzde 18 ve Bitcoin Cash yüzde 21 prim yaptı.

VarlıkGünlük değişimEk bilgi
Dogecoin%10,11Haftalık artış %21,33
XRP%24Günlük bazda yükseldi
Zcash%18Çift haneli kazanç gördü
Bitcoin Cash%21Güçlü yükseliş kaydetti

Piyasadaki bu hareket, özellikle düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcılar üzerinde baskı kurdu. Kısa pozisyonların çözülmesi, yükselişin hız kazanmasına katkı sağladı.

Topluluktan bull trap uyarısı

Dogecoin topluluğunda tanınan isimlerden Mishaboar, yükselişe rağmen dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Mishaboar, Dogecoin ekosistemine dair yorumlarıyla bilinen bir topluluk üyesi olarak öne çıkıyor.

Piyasanın farklı bir yöne hareket etmesi olumlu görünüyor, ancak katılımcıların son derece dikkatli olması gerekiyor.

Bu uyarı, mevcut hareketin bir bull trap olabileceği ihtimaline işaret etti. Bull trap, fiyatların alıcıları ikna edecek ölçüde yükseldikten sonra sert biçimde tersine döndüğü piyasa yapısını ifade ediyor.

Mini sözlük: Bull trap, yükselişin kalıcı olduğu izlenimini vererek yeni alımları çekmesinin ardından fiyatın sert biçimde geri dönmesiyle oluşan yanıltıcı piyasa hareketidir.

Rallinin arkasında hangi etkenler var

Mishaboar, son rallinin arka planına da kuşkuyla yaklaştı. Özellikle öne çıkan bir kripto konferansıyla ilişkilendirilen yükselişe fazla güvenmediğini dile getirdi. Çarşamba günü Beyaz Saray’da düzenlenen etkinliğe Coinbase, Gemini, Ripple ve Chainlink yöneticileri katıldı. Bu buluşmanın ardından kripto varlıklarda geniş çaplı yükseliş görüldü.

Mishaboar, dikkat çekici bir kripto konferansıyla bağlantılı yükselişe fazla güvenmeyeceğini vurguladı.

Bununla birlikte yükseliş yalnızca kripto varlıklarla sınırlı kalmadı. Altın gibi sert varlıklarda da artış görülürken, dolar büyük para birimleri karşısında değer kaybetti. Bu tablo, rallinin tek bir gelişmeyle açıklanamayabileceğini gösterdi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvil geri alımlarını kasım başına kadar operasyon başına en az 4 milyar dolara çıkararak iki katına yükseltmesinin beklendiği aktarıldı. Piyasadaki olumlu havada bu adımın etkili olduğu değerlendirilirken, kısa pozisyonların çözülmesi de yükselişi destekleyen ikinci unsur olarak öne çıktı.

Önümüzdeki süreçte piyasanın aşırı alım sinyalleri daha yakından izlenecek. Olası bir yön değişiminin bu göstergeler üzerinden değerlendirilmesi bekleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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