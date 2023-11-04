f Bitcoin İşte Bu Seviyede Olacak! 1 Ocak İçin Tahminler Yapıldı! Bakın 3 Senaryo Nasıl Gerçekleşti! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Bitcoin İşte Bu Seviyede Olacak! 1 Ocak İçin Tahminler Yapıldı! Bakın 3 Senaryo Nasıl Gerçekleşti!

Bitcoin İşte Bu Seviyede Olacak! 1 Ocak İçin Tahminler Yapıldı! Bakın 3 Senaryo Nasıl Gerçekleşti!

Özet

  • ChatGPT, BTC'de 1 Ocak için 2024'te 40.000 dolar ile 50.000 dolar arasında fiyat tahmini yaptı.
  • AI, 1 Ocak 2024 için Bitcoin fiyatının 25.000 doların altına düşmeyeceğini öngörüyor.
  • Bitcoin, son dönemde inişli çıkışlı hareket ederek 34.723 dolar seviyesinde işlem görüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:00
4 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Bitcoin (BTC) Ekim ayının ikinci yarısından sonra gelen haberlerin ardından net bir büyüme yaşadı. Bu süreçte 35.000 doların üzerinde işlem gördüğü dönemler olmasına rağmen şu ana kadar bu fiyatın altında bulunuyor. Altcoin’ler de genel olarak Bitcoin’e eşlik etti ve yükseliş yaşadı ancak Kasım ayının başından bu yana çoğunlukla inişli çıkışlı bir hareket sergiledi.

Bitcoin 2024 Fiyat Tahimini

Yapay zekaların gün geçtikçe daha iyi fiyat tahminleri yaptığı son dönemde Bitcoin’in 2024 yılının Ocak ayında nasıl bir fiyat seviyesinde olabileceği konusunda ChatGPT’den fikir alındı.

Bahsedilen dönem geldiğinde BTC’nin fiyatının kaç dolar olabileceği sorusu ChatGPT’ye yöneltildiğinde, pek mümkün olmasa da, öncü kripto biriminin 2023 yılında gerçekleştirdiği senaryoyu tekrarlayabileceği ve önümüzdeki iki ay içinde bunu yineleyebileceğini tahmin etti.

Yükselişi destekleyebilecek durumlara dikkat çeken AI, ekonomik farktörlerden, yükseliş trendinin varlığından ve yaklaşan Bitcoin Halving’inden bahsetti.

Yükselişin aksine düşüşten bahsederken daha az noktaya vurgu yaptığı ise dikkatlerden kaçmadı. ChatGPT düşüşten bahsederken, ülkeler ve yöneticilerinin kripto paralar üzerinde oluşturduğu baskılardan, Bitcoin’in veya kripto para dünyasının geçmişte de dahil olduğu skandallardan veya dünyada oluşabilecek ekonomik bir gerilemeye bağlı genel bir yatırımcı kaybından bahsetti.

ChatGPT’nin 3 Senaryosu

ChatGPT’den Bitcoin için 1 Ocak 2024’te görülebilecek fiyatları tahmin etmesi istenildiğinde AI, üç olası senaryo üretti. Ayrıca bir soru daha yöneltilerek, 2023 yılı boyunca kripto piyasasındaki gelişmeler de dikkate alındığında potansiyel olarak en olası fiyatın hangisi olacağının da söylemesi istenildi.

İlginç bir şekilde ChatGPT stabil bir senaryoyu değil, aynı zamanda bir miktar yükselişin de gerçekleşebileceği bir durumu işaret etti ve fiyatın 40.000 dolar ile 50.000 dolar arasında bir yerlerde olacağını belirtti.

ChatGPT yatırımcılara güven verircesine Bitcoin’in 1 Ocak’ta 25.000 doların altında inmeyeceği yönünde görüş belirtti. Buna rağmen, önümüzdeki iki aylık süreçte 60.000 doların üzerinde her hangi bir fiyatın gerçekleşebileceği de mümkün görmedi.

Yazım saati itibariyle Bitcoin 34.723 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu işlem fiyatı 24 saat içinde %0,75’lik yükseliş anlamına geliyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz 2 hafta boyunca da oldukça iyi bir performans sergiledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Kemerlerinizi Bağlayın! Uzman Bitcoin İçin Rekor Hedefi Söyledi, Tarih Verdi!
Kemerlerinizi Bağlayın! Uzman Bitcoin İçin Rekor Hedefi Söyledi, Tarih Verdi!
Kripto Para Yükselişi Sürecek Mi? Bitcoin ve Ethereum Yorumu
Kripto Para Yükselişi Sürecek Mi? Bitcoin ve Ethereum Yorumu
Dünyaca Ünlü İsimden Bitcoin’e (BTC) Dudak Uçuklatan Tahmin: Bu Seviye Gelecek!
Dünyaca Ünlü İsimden Bitcoin’e (BTC) Dudak Uçuklatan Tahmin: Bu Seviye Gelecek!
Analistten Bitcoin, Ethereum ve Solana’ya Dikkat Çeken Yorum: Hazır Olun!
Analistten Bitcoin, Ethereum ve Solana’ya Dikkat Çeken Yorum: Hazır Olun!
Son Dakika: 3 Kritik ABD Verisi Açıklandı Dolar, Bitcoin ve Kripto Paralar Hareketlenecek
Son Dakika: 3 Kritik ABD Verisi Açıklandı Dolar, Bitcoin ve Kripto Paralar Hareketlenecek
Kasımda Bitcoin (BTC) Kaç Dolar Olacak? Altcoinlere Dikkat
Kasımda Bitcoin (BTC) Kaç Dolar Olacak? Altcoinlere Dikkat
Dünyaca Ünlü İsimden Bitcoin’de Büyük Patlama Öngörüsü! Yüzde 2738 Bekliyor!
Dünyaca Ünlü İsimden Bitcoin’de Büyük Patlama Öngörüsü! Yüzde 2738 Bekliyor!
Uzman Analistten Bitcoin’e Yeşil Işık: “Patlayıcı Hareket Gelebilir!”
Uzman Analistten Bitcoin’e Yeşil Işık: “Patlayıcı Hareket Gelebilir!”
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023