  Bitcoin İşte Bu Seviyede Olacak! 1 Ocak İçin Tahminler Yapıldı! Bakın 3 Senaryo Nasıl Gerçekleşti!

Bitcoin (BTC) Ekim ayının ikinci yarısından sonra gelen haberlerin ardından net bir büyüme yaşadı. Bu süreçte 35.000 doların üzerinde işlem gördüğü dönemler olmasına rağmen şu ana kadar bu fiyatın altında bulunuyor. Altcoin’ler de genel olarak Bitcoin’e eşlik etti ve yükseliş yaşadı ancak Kasım ayının başından bu yana çoğunlukla inişli çıkışlı bir hareket sergiledi.

Bitcoin 2024 Fiyat Tahimini

Yapay zekaların gün geçtikçe daha iyi fiyat tahminleri yaptığı son dönemde Bitcoin’in 2024 yılının Ocak ayında nasıl bir fiyat seviyesinde olabileceği konusunda ChatGPT’den fikir alındı.

Bahsedilen dönem geldiğinde BTC’nin fiyatının kaç dolar olabileceği sorusu ChatGPT’ye yöneltildiğinde, pek mümkün olmasa da, öncü kripto biriminin 2023 yılında gerçekleştirdiği senaryoyu tekrarlayabileceği ve önümüzdeki iki ay içinde bunu yineleyebileceğini tahmin etti.

Yükselişi destekleyebilecek durumlara dikkat çeken AI, ekonomik farktörlerden, yükseliş trendinin varlığından ve yaklaşan Bitcoin Halving’inden bahsetti.

Yükselişin aksine düşüşten bahsederken daha az noktaya vurgu yaptığı ise dikkatlerden kaçmadı. ChatGPT düşüşten bahsederken, ülkeler ve yöneticilerinin kripto paralar üzerinde oluşturduğu baskılardan, Bitcoin’in veya kripto para dünyasının geçmişte de dahil olduğu skandallardan veya dünyada oluşabilecek ekonomik bir gerilemeye bağlı genel bir yatırımcı kaybından bahsetti.

ChatGPT’nin 3 Senaryosu

ChatGPT’den Bitcoin için 1 Ocak 2024’te görülebilecek fiyatları tahmin etmesi istenildiğinde AI, üç olası senaryo üretti. Ayrıca bir soru daha yöneltilerek, 2023 yılı boyunca kripto piyasasındaki gelişmeler de dikkate alındığında potansiyel olarak en olası fiyatın hangisi olacağının da söylemesi istenildi.

İlginç bir şekilde ChatGPT stabil bir senaryoyu değil, aynı zamanda bir miktar yükselişin de gerçekleşebileceği bir durumu işaret etti ve fiyatın 40.000 dolar ile 50.000 dolar arasında bir yerlerde olacağını belirtti.

ChatGPT yatırımcılara güven verircesine Bitcoin’in 1 Ocak’ta 25.000 doların altında inmeyeceği yönünde görüş belirtti. Buna rağmen, önümüzdeki iki aylık süreçte 60.000 doların üzerinde her hangi bir fiyatın gerçekleşebileceği de mümkün görmedi.

Yazım saati itibariyle Bitcoin 34.723 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu işlem fiyatı 24 saat içinde %0,75’lik yükseliş anlamına geliyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz 2 hafta boyunca da oldukça iyi bir performans sergiledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.