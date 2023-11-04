  Bu Altcoin En Az 2x Yapabilir! Analist “Yeniden Havlayacak” Diyerek Duyurdu!

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle yakından takip edilen kripto para analisti The Flow Horse, en büyük memecoin Dogecoin‘in (DOGE) bir çıkış rallisi için hazırlandığı yönünde dikkat çeken bir tahminde bulundu. DOGE’da 2x’in üzerinde fiyat artışı bekleyen analist ayrıca kısa vadede bir diğer popüler memecoin Pepe’nin (PEPE) de yükseleceğini söyledi.

“Dogecoin Yakında Yeniden Havlayacak”

Anonim kripto para analisti The Flow Horse, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından DOGE’nin haftalık grafikteki düşen direnç trend çizgisinin üzerine çıkmasının ardından çok fazla yukarı yönlü potansiyele sahip olduğunu söyledi. Analist memecoin’e yönelik beklentisini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

Tüm riskli varlıkların fiyatı artıyor. Kendime her zaman Elon Musk’ın X’in sahibi olduğunu ve dünyanın en sevilen memecoin’in aşağı taraftaki hareketlerinin son derece sınırlı olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Bence DOGE yakında yeniden havlayacak.

DOGE bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,57 yükselişe 0,06884 dolardan işlem görüyor. Analistin paylaştığı Dogecoin grafiğine bakıldığında ulaşılmasını beklediği hedef seviyenin 0,1515 dolar olduğu açıkça görülebiliyor.

Analiste Göre FOMO Altında PEPE’deki Yükseliş Devam Edebilir

The Flow Horse, memecoin‘ler üzerinden devam ederek konuyu Pepe’ye getirdi ve sevilen memecoin’in yukarı yönde hareket etmek için güç toplandığını belirtti. Analist bu güç toparlama aşamasında yeni bir düşüş olabileceği konusunda uyarsa da PEPE‘nin kazançlarının çoğunu yakında kaybedeceği ihtimalinin düşük olduğunu ekledi:

Vadeli işlemlerde açtığı long yönlü PEPE pozisyonuna ekleme yaptım. Biraz daha düşebileceğimizi düşünüyorum, ancak bu kısa vadede bir Burj Khalifa formasyonu düşüşü yaşanacağını sanmıyorum. Maör altcoin’ler daha fazla yükseldikçe PEPE’de biraz daha FOMO oluşmasını bekliyorum.

Burj Khalifa, bir kripto paranın dik şekilde yükselmesinin ardından kazançlarının çoğunu kaybettiği, dünyanın en yüksek binasının yapısını anımsatan bir düşüş formasyonudur.