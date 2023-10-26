  Asla Değişmeyen Soru Yeniden Yanıt Arıyor! Dogecoin 1 Dolar Olacak Mı? Piyasa Değeri Kaç Milyar Dolar Olmalı?

Dogecoin (DOGE), piyasa değeri sıralamasına göre ilk 10 içinde bulunan kripto para arasında günün en iyilerinden birisi olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra, her bir DOGE fiyatı yazım saati itibariyle 0,07368 dolardan işlem görüyor ve yazı yazıldığında 10,43 milyar doları aşan piyasa değerine sahipti.

Dogecoin’de Fiyat Hedefi

Kripto para evrenindeki en büyük sermayeli meme coin olan Dogecoin’de tartışmalar devam ediyor. Trader’lar ve yatırımcılar güçlü bir fiyat hareketi ile Dogecoin’in merakla beklenilen 1 dolarlık tarihi seviyeye ulaşıp ulaşamayacağı konusunda yorumlar yapmaya devam ediyorlar.

Böyle bir fiyatın gerçekleşmesi için bugün itibariyle Dogecoin’in sahip olduğu seviyeden %1,257’lik bir artış gerçekleştirmesi gerekecek. Bunun yanı sıra, Dogecoin’in 1 dolara ulaşabilmesi adına mevcut dolaşımdaki arzı da düşünüldüğünde, 141,57 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olması gerekecek.

Eğer böyle bir durum gerçekleşirse sahip olacağı piyasa değeri, DOGE’yi 218,61 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Ethereum (ETH) ve 668,84 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Bitcoin‘in (BTC) ardından üçüncü en büyük kripto para birimi yapacaktır.

Bunun yanı sıra, Dogecoin’in ilk 10 kripto para birimi içerisinde en yüksek arz enflasyonlarından birine sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu durum DOGE’nin talebinin zaman içerisinde arttığı senaryoda bile daha yüksek fiyatlara ulaşma ihtimalini direkt olarak etkileyebilir.

Dogecoin geçmişte 1 dolar seviyesine yaklaşmıştı. 08 Mayıs 2021 tarihnde 88,80 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan Dogecoin, tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,73 dolar seviyesine gelmişti. DOGE’de tüm zamanların en yüksek dolaşımın gerçekleşmesi durumunda, fiyatında %15’ten fazla düşüş olabilir ve mevcut dolaşımdaki arz ile 0,62 dolardan işlem görebilir.

Dogecoin Fiyat Analizi

DOGE’nin 26 Ekim’deki fiyat performansından bahsedecek olursak, yazım saati itibariyle %10,58’lik fiyat artışıyla 0,06632 dolar seviyesine yükseldi ve bu fiyattan işlem görüyor.

Kripto paranın 1 dolar fiyat seviyesine ulaşması imkansız olarak adlandırılmasa bile DOGE’de gelecekte yaşanacak olan arz artışının üstesinden gelmek için benzeri görülmemiş bir talebin de karşılık bulması gerekecek. Bu durumun gerçekleşmesi için ise geçmişte olduğuna benzer bir biçimde Elon Musk ve belki de başka ünlülerin net bir biçimde destek vermesi gerekebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.