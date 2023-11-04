Solana ve Ethereum Yarışında Son Durum: Öndeki Proje Hangisi?

Solana (SOL) piyasaya sürüldüğünde Ethereum (ETH) topluluğu kısa süreli bir kaosa sürüklendi. Kargaşanın nedeni Proof-of-Stake (PoS) mekanizması ile Proof-of-History’yi (PoH) birleştiren Solana’nın ekosisteme girmesi ve ETH kullanıcılarının Ethereum’un yapmasını umduğu işlevleri yerine getirmesiydi.

Solana ve Ethereum Kıyası

Popüler altcoin Solana hız ve düşük maliyetlerle öne çıkarken, proje ağını istikrarlı tutmakta zorlandı. Aslında 2021 ile 2022 yılları arasında Solana’daki kesintilerin sayısı kripto para topluluğunu endişelendiriyordu.

Ancak 2023, Solana’nın en iyi yıllarından biri oldu. Bu nedenle Ethereum’un devre dışı bırakılmasıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Tartışmanın yeniden alevlenmesinin nedenlerinden biri Solana’nın DEX hacmiydi.

DEX hacmi, belirli bir süre içinde DEX’te işlem gören toplam kripto miktarıdır. Zincir içi analist Patrick Scott’a göre Solana’nın DEX hacmi hızla artıyor. Scott ayrıca kurtarılan toplam değer kilitli’ye (TVL) de değindi. TVL, bir protokolde kilitlenen veya stake edilen varlıkların değerini ölçen bir ölçümdür. TVL ne kadar yüksek olursa, proje o kadar güvenilir olarak algılanır ve bunun tersi de geçerlidir. Scott ayrıca Solana’nın bu nedenle daha fazla likidite çekme potansiyeline sahip olduğunu da belirtti.

Solana’da Uzman Yorumu

Öte yandan Solana’nın büyümesini eleştiren bir diğer analist ise Maxi Ryan Sean Adams oldu. Adams, Solana’nın dönüm noktasına rağmen diğer tüm Ethereum L2’lerin TVL’lerinin bundan daha yüksek olduğunu belirtti. Ethereum L2’lere örnek olarak Optimism (OP), zkSync ve Arbitrum (ARB verilebilir. Bu projeye yönelik ölçeklendirme çözümleri olarak geliştirilmiş olup, düşük döviz ücretleri ve daha hızlı işlemler sunmaktadır.

Ancak Helius’un CEO’su Mert Mumtaz, Adam’ın fikrini reddetti. Helius, Solana’nın önde gelen Uzaktan Prosedür Çağrısıdır (RPC). RPC, kullanıcıların blok zincirindeki verileri okumasına ve işlemleri farklı ağlara göndermesine olanak tanıyan bir tür bilgisayar sunucusudur. Adams’a TVL’nin “gürültülü” bir ölçüm olduğunu söyledi. Ayrıca SOL’un Ethereum’dan çok daha yüksek bir Saniye Başına İşleme (TPS) sahip olduğuna dikkat çekti.