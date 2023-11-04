Popüler Altcoinde Risk Kapıda! Analistten Bu Altcoinde Düşüş Beklentisi!

Popüler bir kripto para analisti Cheeky Crypto YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarda Cardano’nun (ADA) kapsamlı bir incelemesini sundu. Dubai’deki Cardano Zirvesi’ne hazırlanırken ADA’nın mevcut fiyat trendleri ve daha geniş pazarın gelecekteki gidişatı üzerindeki etkisi hakkında kritik bilgiler paylaştı.

Cardano’da Düşüş Eğilimi

Cheeky Crypto takma adını kullanan analist ADA’nın yakın geleceğiyle ilgili endişelerini dile getirerek, token’ın henüz piyasanın dibini bulamadığını ve daha fazla düşüşe hazır olabileceğini öne sürdü. ADA’nın fiyat hareketinin düşüş eğilimi gösterdiğine ve token’ın önemli bir direnç seviyesi olan günlük 200 EMA’nın üzerine çıkamadığına dikkat çekti.

Ayrıca Bitcoin’in piyasa hareketlerinin ADA gibi altcoinler üzerindeki etkisini de vurguladı. Bitcoin için büyük bir düzeltmenin ufukta olduğuna ilişkin belirtilerle birlikte analist, Bitcoin’in değerindeki bir düşüşün muhtemelen ADA için de karşılık gelen bir gerilemeyi tetikleyeceğini öne sürdü.

Analistin ADA için belirlediği fiyat hedefi 15 ila 18 sent aralığında ve bu da yaklaşık 32 sent olan mevcut durumundan önemli bir düşüşe işaret edebilir. Bu olası düşüşü, Bitcoin’in muhtemelen yılsonuna kadar 20.000 dolara doğru gerilemesiyle ilişkilendirdi.

Kısa vadeli düşüş eğilimine rağmen analist, Cardano platformunun sağlam temellerine atıfta bulunarak ADA’nın uzun vadeli potansiyeli konusunda iyimser olmaya devam ediyor. Yatırımcılara, düşüş sırasında ADA stakingi yapmak için dolar-maliyet ortalamasını dikkate almalarını tavsiye etti. Özellikle ödüller kazanmak ve fiyat düşüşünün etkisini dengelemek için Cheeky Crypto stake havuzuyla stake yapma seçeneğinden bahsetti.

ADA Fiyatında Belirsizlik

Ayrıca analist Cardano ekosistemindeki likidite sorunlarına da ışık tuttu ve balinaların ve bazı stake havuzu operatörlerinin kar almasının ADA’nın likiditesini etkilediğini ve bunun fiyat istikrarsızlığına yol açabileceğini belirtti. Öte yandan Cardano’nun DeFi alanında, ADA’da ölçüldüğünde kilitli toplam değerde (TVL) bir artış gözlemledi, bu da gelecekte fiyatların toparlanmasını destekleyebilecek dolaşımdaki arzın azaldığını gösterebilir. Uzman isim Cardano ağında 1.200’den fazla dApp’in geliştirilmesiyle desteklenen ADA’ya yönelik artan talebin, token’ın faydasını artırması ve yeni kullanıcılar çekmesi beklendiğinin altını çizdi.

Sonuç olarak kripto para analisti ADA için kısa vadede temkinli bir görünüme işaret etti. Ancak bu görüşünü Cardano’nun uzun vadeli refahına dair kendinden emin bir şekilde dengeleyerek takipçilerini piyasa gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olmaya ve yatırımlarını buna göre stratejiler oluşturmaya teşvik etti.