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  •   Bloomberg Analistine Göre Bu Altcoin’ler 20x Yapacak! Aralarında Solana, Chainlink, Cardano ve Avalanche da Var!

Bloomberg Analistine Göre Bu Altcoin’ler 20x Yapacak! Aralarında Solana, Chainlink, Cardano ve Avalanche da Var!

Özet

  • Bloomberg Intelligence analisti Jamie Coutts, akıllı sözleşme ekosisteminin gelecek 5 yıl içinde patlayıcı bir büyüme yaşayabileceğini söyledi.
  • Coutts, akıllı sözleşme Blockchain'lerinin her çeyrekte yüzde 20 büyüyerek 2028'e kadar 100 milyon günlük kullanıcıya ulaşabileceğini belirtti.
  • Analist, akıllı sözleşme ekosistemi piyasa değerinin 5 trilyon ile 14 trilyon dolar aralığına yükselmesini bekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:00
4 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para sektörünün eneli için beklentiler yüksek olsa da sektörün kimi kolları özellikle yüksek potansiyeli ile öne çıkıyor. Bloomberg Intelligenceanalisti Jamie Coutts, bir kripto para kolunda önümüzdeki 5 yıl içinde patlayıcı bir büyüme yaşanabileceğini söyledi.

Akıllı Sözleşme Ekosisteminde 20 Katlık Büyüme Öngörüyor

Coutts, Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) gibi akıllı sözleşme Blockchain’lerinin her çeyrekte yüzde 20 büyüyerek 2028 yılına kadar 100 milyon günlük kullanıcıya ulaşabileceğini ileri sürdü. Analiste göre, akıllı sözleşme Blockchain’lerinin günlük kullanıcı sayısı, 2019’dan bu yana çeyrekten çeyreğe yüzde 29’luk büyüme oranının sonucu olarak şu anda 5 milyonun üzerinde. Kullanıcı tabanının 5 milyondan 100 milyona çıkması 20 kat büyümeye karşılık geliyor.

Bloomberg Intelligence analisti, akıllı sözleşme Blockchain’lerinin büyümesinin çevrimiçi ödeme devi PayPal’ın büyümesini yansıtabileceğini belirterek şunları söyledi:

PayPal‘ın günlük 100 milyon kullanıcıya ulaşması 13 yıl sürdü. Şu anda 400 milyondan fazla kullanıcısı var ama şirketteki büyüme yavaşladı. Eğer Ethereum akıllı sözleşmeler için sıfırıncı günse (2015), Blockchain’lerin benzer bir benimsenme seviyesine ulaşması da benzer bir zaman dilimininde gerçekleşebilir.

Akıllı Sözleşme Ekosisteminin Piyasa Değeri 5 – 14 Trilyon Dolar Aralığına Yükselebilir

Coutts’a göre çeyrekten çeyreğe yüzde 20’lik bir büyüme oranı, akıllı sözleşme ekosisteminin toplam piyasa değerinin şu anda yaklaşık 350 milyar dolardan, kullanıcı sayısı 100 milyona çıktığında 5 trilyon ile 14 trilyon dolara yükselmesine neden olabilir. Bu yükseliş yüzde bin 328 ile 3 bin 900 arasında bir artışa karşılık geliyor.

Analist bu beklentisinin gerçekleşme ihtimaline yönelik yaptığı yorumda “Bunun gibi aşırı basitleştirilmiş tahminlere değerleme amacıyla asla güvenilmemesi gerekse de, bu uygulama kullanıcılar ve fiyatların ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu ve benimseme devam ettikçe fiyatların bazı varlıklar için çok daha yüksek seyredebileceğini göstermektedir.” dedi.

Kripto veri ve fiyat platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler, Ethereum, BNB (BNB), Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Avalanche (AVAX), Stellar (XML), Ethereum Classic (ETC), Internet Computer (ICP), VeChain (VET) ve Injective‘in (INJ) piyasa değeri ile akıllı sözleşme ekosistemi kateorisinin en büyük 10 altcoin’i olduklarını gösteriyor.

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