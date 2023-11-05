Spot Bitcoin ETF Onayı İçin Ezber Bozan Yorum! Beklendiği Gibi Olmayabilir!

Spot Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonlarına (ETF) yakında onay çıkacağı ve BTC’nin fiyatını artıracağı beklentisi bir süredir kripto para piyasası için öne çıkan anlatılar arasında başı çekiyor. Yine de bazı analistler ETF onayının piyasa duyarlılığını tamamen canlandırmak için tek başına yeterli olmayabileceğinden endişe duyuyor.

Yaşananlar Spot Bitcoin ETF Onayı Sonrası Yaşanacakların Ön Gösterimi Olabilir

24 Ekim’de Bitcoin’in fiyatı yüzde 14’ün üzerinde artarak bir yılı aşkın süredir ilk kez günlükte en önemli yükselişini yaptı. Fiyattaki bu artış varlık yönetimi devi BlackRock‘ın kısaltması IBTC olan spot Bitcoin ETF’sinin Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) web sitesinde listelenmesiyle oldu. Bu gelişme onay sürecindeki ETF için olumlu bir adım olarak görüldü. Dahası BlackRock’ın başvurusunun onaylandığına dair yanlış haberle 24 Ekim’de çok daha güçlü bir fiyat artışı oldu.

X’te (eski adıyla Twitter) geniş bir takipçisi bulunan ve The Flow Horse olarak bilinen anonim analiste göre bu iki piyasa olayı spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması halinde BTC’nin fiyatının nasıl tepki verebileceğine dair bir ipuçları verdi. The Flow Horse, ETF’lerin onaylanması halinde yatırımcıların “daha büyük olmasa da aynı büyüklükte” bir hareket bekleyebileceğini belirtti. Dahası analist, ETF onayının fiyatları önemli ölçüde yükseltmesi muhtemel olsa da, haberlerden yararlanmak isteyen hevesli yatırımcı akını nedeniyle orta vadede bir geri çekilmeye neden olabileceği konusunda da uyardı.

Spot Bitcoin ETF’lerinin Onaylanmasının Etkisine İlişkin Uzman Görüşleri

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri bu ayın başında yayımladıkları bir raporda, “Spot Bitcoin ETF’sinin ne zaman onaylanacağı belirsizliğini koruyor ancak aylar içinde ve büyük olasılıkla Ark Invest ve 21Shares’ın başvurularının son tarihi olan 10 Ocak 2024’ten önce bu onayın gelmesi gerekiyor” diye yazdı. Raporda ayrıca “Bunlar, SEC’in önündeki spot Bitcoin ETF’leri için en yakın son karar tarihleri olanlar” denildi.

Bununla birlikte Bloomberg ETF analistleri James Seyffart ve Eric Balchunas gibi isimler arasındaki genel fikir birliği, onayın önümüzdeki yılın başında çıkacağı yönünde.

Genel olarak olumlu görünüme rağmen yatırımcıların tetikte olmalara gerekiyor. Özellikle ABD ve Avrupa’daki yüksek faiz ve olumsuz makroekonomik faktörler nedeniyle Bitcoin’e olan talepteki artış geçici olabilir. Mevcut ekonomik ortamda, Bitcoin’in tam bir çıkış yapması ve uzun süreli bir boğa piyasasına girmesi daha az olası duruyor çünkü yüksek faiz ortamı riskli varlıklarını çekiciliğini etkilemekle birlikte yatırımcıların kararlarını etkileyerek onaylanan spot ETF’lerin etkisini potansiyel olarak azaltma potansiyeline sahip.

Ayrıca, spot Bitcoin ETF’lerinin onayı gerçekleşmesi beklenen bir olaydır ve piyasanın bu olay gerçekleşmeden önce bu gelişmeyi fiyatlıyor olma ihtimali oldukça yüksek. Nitekim yılın ilk gününden bu yana Bitcoin’in fiyatının yüzde 108 gibi oldukça yüksek oranda arttığını ve bu artışın başlıca nedeninin spot ETF beklentisi ve blok ödülü yarılanması olduğunu not etmek gerekiyor. Onay sonrası kısa vadede “söylentiyi al, haberleri sat” senaryosu işleyebilir ve fiyatın artmak yerine düştüğü görülebilir.

Bitcoin ve kripto para piyasasının geneline daha geniş bir pencereden bakıldığında, kripto paraların performansı makroekonomik faktörlerle, özellikle de faizlerdeki artışla ters yönde hareket ettikleri görülebilir. Tüm bu faktörler kripto para piyasasının hareket ettiği ve edeceği yönü önemli ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla, Bitcoin’in fiyatında bir artış bekleniyor olsa da bu artışın sürdürülebilirliği ve uzun vadeli olması yalnızca piyasa duyarlılığına değil, aynı zamanda makroekonomik faktörlere de bağlı.