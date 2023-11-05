  13 Önemli Gelişme Bu Hafta Kripto Paralara Yön Verecek, İşte Tarih ve Saat Detayları

Her hafta olduğu gibi bu Pazar günü de önümüzdeki 7 gün boyunca yaşanan önemli gelişmeleri ele alacağız. Sonuna geldiğimiz hafta en kritik dönemlerden biriydi ve makro cephedeki gelişmeler çoğunlukla kripto paraların lehine oldu. İstihdam gevşiyor, ücret artışları yavaşladı ve Powell nispeten ılımlı açıklamalarda bulundu.

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Kilit açılışları, makro cephede gelecek veriler, altcoinler özelindeki gelişmeler fiyata çoğu zaman direkt etki eder. Yatırımcıların önemli bölümü olaylar yaşandıktan sonra fiyat hareketlerinin sebebini araştırırken volatiliteyi tetikleyen şeylerden haberdar olur. Ancak volatiliteye hazırlıklı olmak mümkün. Peki önümüzdeki 7 gün boyunca neler olacak?

6 Kasım Pazartesi

19:00 Fed/Cook Konuşacak

Digital Asset Conference (BNB, TETHER, LDO, DYDX)

7 Kasım Salı

17:15 Fed/Barr

20:00 Fed/Williams

21:30 Fed/Logan

NEARCON 2023

8 Kasım Çarşamba

17:15 Fed/Powell Konuşacak

21:40-22:00 Fed/Williams ve Barr

Ripple Swell 2023 (8-9 Kasım)

9 Kasım Perşembe

16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 215K Önceki: 217K)

22:00 Powell Konuşacak

Ripple davasında tarafların konferans tarihlerini belirlemek için son günü.

10 Kasım Cuma

18:00 Michigan Beklentileri

Kripto Paralara Dikkat

Eğer Fed mevcut iyimser piyasa hissiyatından rahatsızsa önümüzdeki günlerde bunu tersine çevirmek için birçok fırsatı olacak. Powell ve diğer üyelerin konuşmalarında kullanacağı ton son derece önemli. Diğer taraftan Powell eğer bundan sonraki süreçte faizlerin daha uzun süre zirvede kalacağı konusuna odaklanıp baskıyı sürdürmezse BTC için yeni zirveler şaşırtıcı olmayacaktır. Yaklaşık 40 gün kalan sonraki Fed toplantısına kadar birçok veri göreceğiz ancak şimdilik veriler kripto yatırımcıları lehine.

Salı günü NEAR cephesinden gelecek duyurular piyasaları hareketlendirebilir. SEC ve Ripple arasındaki mücadele için 9 Kasım tarihinin önemli bir dönem olduğundan bahsetmiştik 9 Kasım tarihinde toplantı tarihleri belirlenmezse bunu yargıç yapacak.

Veri akışı anlamında sakin ancak duyuru/açıklama bakımından yoğun bir haftanın arifesindeyiz. Önemli açıklamaları her zaman olduğu gibi hızlı bir şekilde COINTURK üzerinden sizlere ulaştıracağız.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.