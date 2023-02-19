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Kripto Devi Tarihten Siliniyor Mu? Solana (SOL) Coin Yorumları!

Solana cephesinde işler yolunda gidiyor mu? FTX sonrası SOL Coin için güncel durum ve beklentiler.
11:00
19 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2021 yılında Solana en ihtişamlı Ethereum rakibiydi ve o dönemki getirisiyle de yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Şimdiyse FTX çöküşünün ardından 20 doların üzerinde ancak tutunabiliyor. Peki Solana için artık yolu sonuna mı gelindi? Yatırımcıları bundan sonraki süreçte neler bekliyor? Güncel veriler ve yorumlar Solana için neler söylüyor.

Solana (SOL)

Solana’nın temel DeFi göstergeleri, bir miktar toparlanıyor. Kamino Finance tarafından 18 Şubat’ta yapılan paylaşıma göre Solana‘nın DEX faaliyeti 2023’te rakiplerine göre iyi bir artış yaşadı. DeFi Velocity olarak adlandırılan bu metrik, temel olarak bir blockchain’deki işlem hacmi ile kilitlenen toplam değeri (TVL) ölçmektedir. DeFiLlama’nın verilerine göre Solana, TVL’sinin geçen hafta %6’lık bir artış kaydetmesiyle DeFi faaliyetlerinde bir artışa tanık oldu. 2023 başındaki artış büyük ölçüde BONK Token isimli meme coin’in gündem olmasından beslenmişti. Ancak Solana’nın Shiba Coin’i erken pes etti ve hype bitmiş gibi görünüyor.

Solana ağının günlük DEX işlem hacmi de 11 Şubat’ta iki kattan fazla artarak aylık en düşük seviyeye geriledikten sonra toparlanma belirtileri gösterdi. Buna rağmen, haftalık kümülatif hacim %2,3 oranında düşerek Solana’nın Şubat ayında yaşadığı stresin altını çizdi. Solana halen toparlanabilmiş değil ancak tarih de olmadı.

Solana (SOL) Geleceği

SOL Coin fiyatı 2023’ün başından bu yana %112’lik bir kazanç elde etti. Son zamanlarda, fiyat gün içi vahşi dalgalanmalarla daha yüksek volatilite sergiledi. Yazı hazırlandığı sırada SOL Coin 20 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Santiment tarafından sağlanan verilere göre artan volatilite nedeniyle ağırlıklı duyarlılık negatif bölgeye yerleşti. Fiyattaki dalgalanma yatırımcıları endişelendiriyor, özellikle 8 dolardan 20 doların üzerine çıkan Solana için durum daha da riskli. Bir önceki aya göre yaklaşık %60’lık bir düşüş kaydeden işlem hacmi, yatırımcıların azalan hissiyatının bir kanıtı oldu.

Coinalyze verileri, Solana’nın Açık Faizinin (OI) son 30 gün içinde istikrarlı bir şekilde azaldığına işaret etti. Açık Faizdeki düşüş, Solana’ya olan ilgideki azalmayı teyit etmektedir. OI’nin düşüş eğilimi göstermesiyle SOL Coin için daha fazla düşüş olası görünüyor. Solana piyasa genelinden daha fazla aşırı satışla mücadele ettiği için hızlı bir toparlanma yaşadı ancak şimdilik zirveyi görmüş olabilir.

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