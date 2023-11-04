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Hacim Kralı Kripto Para Devi Bir Sonraki Adım İçin Acı Reçeteyi Uyguluyor

Özet

  • OpenSea personellerinin yarısını işten çıkardı.
  • OpenSea 2.0 vizyonunu uygulamak için bu adımın atıldığı vurgulandı.
  • Platformun piyasa hakimiyeti 2021'de %90'dan bugün %18'e düştü.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:00
4 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasalarındaki volatilite bu alandaki şirketlerin de işini fazlasıyla zorlaştırıyor. Kolayca her şey altüst olabilir. OpenSea bunun en iyi örneklerinden. 2021 yılında NFT işlem hacminin yüzde 90’dan fazlasını yöneten platform binlerce milyoner kullanıcıya sahipti. Ancak ayı piyasaları NFT’leri yerle bir ettiği için şimdi acı reçeteyi uyguluyor.

OpenSea Haberleri

OpenSea kurucu ortağı ve CEO’su Devin Finzer son yaptığı açıklamada firmanın inovasyonu teşvik etmek için yeni bir temel oluşturmaya çalıştığını yazdı. Bunun için de ekibin önemli ölçüde küçülmesi gerekiyordu. Devin “kullanıcılarla doğrudan bağlantısı olan daha küçük bir ekibe geçmek” şeklinde tanımsa da ayı piyasalarında coşkusunu kaybetmiş alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin neredeyse hepsi bunu yaptı.

“Bu nedenle bugün bazı OpenSea ekip arkadaşlarımıza veda ediyoruz. “Bu değişiklikleri topluluğumuzu düşünerek yapıyoruz. Yeniden inşa ederken, mevcut ürünlerimizi desteklemeye devam edeceğiz ve OpenSea 2.0’ı halka açık olarak yinelemeli bir şekilde test edeceğiz.”

Şirket sözcüsüne göre çalışanlar işten ayrılırken ekstra olarak dört aylık kıdem tazminatı da alacak. Yeni yönetim şemasında orta düzey yöneticilerin sayısı minimize edildi ve daha düz bir yönetim şeması oluştu.

OpenSea ve NFT Geleceği

NFT pazarının daralması ve Blur gibi alternatiflerin pazar payı kazanmasıyla OpenSea için işler daha da zorlaştı. 2021 yılında pazar payının yüzde 90’dan fazlasını elinde tutan platform 2022 Ekim itibariyle payının %73’e düştüğünü gördü. 3 Kasım itibariyle de platformun pazar payı %18’e kadar geriledi. Popüler ve milyon dolarlık koleksiyonların hızla değer kaybetmesi ve rakiplerin artması bu alanda onarılması zor yaralar açtı.

Yatırımcılar yüzbinlerce dolara aldığı koleksiyon parçalarının binlerce dolara düştüğünü gördü. Hatta SEC bazı koleksiyonlara kayıtsız menkul kıymet satışı davaları bile açmaya başladı. Bu durum bize şunu gösteriyor “aşırı talep ile şişen fiyatlar” ayı sezonunda öldürücü yaralar alıyor. Meme coinler de bunlara örnek verilebilir. Güncel durumun teyit ettiği üzere NFT’lerin neredeyse tamamı meme coinler gibi güçlü talep olmadan sıfıra gitmeye meyilli varlıkları. O halde boğa sezonunda da bu karakteristik yapısıyla NFT’lerin en azından bir kısmının yeniden devasa ralliler yaptığını görebiliriz. Tıpkı meme coinlerde olduğu gibi.

Kriptoda fiyatı belirleyen yatırımcıların X sanal varlığına verdiği değer ve aşırı taleptir. NFT’ler tıpkı meme coinler gibi aşırı talep oluşturma potansiyeliyle ön plana çıktı ve 2021’de bunu yaptı. Sonraki boğa sezonu NFT pazarı için büyük bir test dönemi olacak.

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