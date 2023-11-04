  Altcoin Sezonu mu Başladı? İşte Günün En Çok Kazandıranları: CAKE, ROSE, NEO, RUNE ve LDO!

Bitcoin 35 bin dolar civarında rahat bir şekilde dururken, altcoin’lerin fiyatı enflasyon ve ayı piyasası nedeniyle verdikleri kayıpları telafi etme yolunda artmaya devam ediyor. Zincir üstü veri platformu Santiment, geçtiğimiz birkaç hafta içinde piyasada kaydedilen kazançların ağırlıklı olarak büyük ve orta ölçekli altcoin’lere okuyor olmasından dolayı altcoin‘lerin yükselişe geçtiğini gösteren verileri açıkladı. Peki bu tam olarak beklenen altcoin sezonunun geldiği anlamına mı geliyor?

Santiment Verileri ve Altcoin Sezonunun Başladığına Yönelik İpuçları

Santiment tarafından 4 Kasım’da sağlanan verilere göre, son birkaç hafta içinde altcoin’lerdeki kazançlar sürekli olarak SNT, SUSHI ve BLZ gibi büyük ve orta ölçekli altcoin’lerde yoğunlaştı. Dahası, SNT son yedi günde yüzde 108 oranında artış görürken, SUSHI ve BLZ sırasıyla yüzde 82 ve yüzde 39’luk artış gördü.

ABD’de tahvil getirilerinin düşmesi ve işgücü piyasasının soğuması Bitcoin üzerinde büyük bir etkiye neden olmasa da altcoin’lerde güçlü bir rallinin tetikleyicisi oldu. Hafta başından en büyük kripto para BTC‘nin fiyatı 35 bin doları aşsa da bu seviyenin üzerinde duramadı. Geçtiğimiz birkaç gündür kripto kralının fiyatı 34 bin ile 35 bin dolar arasında sıkışıp kalması kripto para dünyasında spekülasyonlara yol açtı. Yatırımcılar ve trader’ların BTC’den aldıkları karları altcoin’lere aktardıları iddia ediliyor. Nitekim altcoin’lerin hızla yükselmesinin ardından altcoin piyasasında heyecan tavan yapmış durumda.

Günün En İyi Performans Gösteren Altcoin’leri

Kripto veri ve fiyat platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre son 24 saatte gösterdiği performansla ilk sırada merkeziyetsiz kripto para borsası PancakeSwap‘in CAKE’i bulunuyor. CAKE, son 24 saatte yüzde 30’un üzerinde yükselişle 1,92 dolardan işlem görüyor.

İkinci sırada ise Çin’in Ethereum‘u NEO (NEO) bulunuyor. NEO son 24 saatte yüzde 18,16 artışla 11,25 dolara tırmanırken, haftalık zaman dilimindeki kazançlarını yüzde 20’nin üzerine çıkardı. NEO’nun fiyatındaki artışın tetikleyicisi, ağın yeni bir versiyonu olan N3 üzerinde çok sayıda NFT projesinin yakın zamanda başlatılmasının olduğu değerlendiriliyor.

Listenin üçüncü sırasında ise Oasis Network (ROSE) bulunuyor. ROSE’un fiyatı son 24 saatte yüzde 17,31 artışla 0.0669 dolara ulaştı. Altcoin‘in fiyatı geçtiğimiz hafta boyunca önemli kazançlar elde ederek toplamda yüzde 30,48 oranında arttı. ROSE‘un artan fiyatı, Santiment’in geçtiğimiz günlerde Oasis Network’ün sosyal hakimiyetinin ve geçtiğimiz ay boyunca istikrarlı büyümesini ortaya koyan verilerle paralellik gösteriyor

Dördüncü sırada THORChain (RUNE) yer alıyor. RUNE‘un fiyatı son 24 saat içinde yüzde 17,32 oranında artarak 3,40 dolara geldi. Bu artışla altcoin’in son 7 gündeki kazancı yüzde 35’in üzerinde çıktı. Listenin beşinci ve son sırasında ise likit Ethereum stake çözümü Lida DAO‘nun yerel varlığı LDO bulunuyor. LDO son 24 saatte yüzde 14,55 artışla 2,01 dolardan işlem görüyor.