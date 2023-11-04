Bu Kez Avcı Av Oldu! 2 Milyon Dolarlık Kripto Para Şoku!

Kripto paralar ile gerçekleştirilen kara para aklama ve terörün finansmanı önlemek amacıyla hükümetlerin harekete geçmesi sonrası kripto borsaları, şirketleri ve protokolleri de güçlü önlemler almaya başladı. Kötü niyetli aktörlerin, özellikle çaldıkları kripto paraları aklamak için başvurdukları yerler olan kripto mikserlerine bu noktada büyük iş düşüyor. Önde gelen kripto mikserlerinden birisi olan FixedFloat bu doğrultuda son 3 günde Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus ile ilgili kara para aklama girişiminin engellendiğini ve yüz binlerce dolarlık kripto paranın dondurulduğunu bildirdi.

Lazarus’a Ait 2 Milyon Dolarlık Kripto Para Donduruldu

Kripto mikseri FixedFloat, ekibin son üç gündeki koordineli çabalarının ardından yaptığı büyük hack saldırıları ile tanınan Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus ile ilgili bir kara para aklama girişiminin başarıyla engellediğini açıkladı. FixedFloat’ın resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan duyuruda, Lazarus’un aklamaya çalıştığı yaklaşık 2 milyon dolarlık kripto paranın dondurulduğu belirtildi.

2022 yılında ABD Hazine Bakanlığı, kripto mikseri hizmeti veren ve kuruluşundan bu yana 7 milyar doları aşkın kripto parayı aklamak için kullanılan Tornado Cash‘i yaptırım listesine almasıyla kripto mikserleri gündem konusu olmuşlardı. Tornado Cash’in yaptırım listesine alınması irili ufaklı birçok kripto mikserini faaliyetlerini sonlandırmaya iterken FixedFloat gibileri kendi önlemlerini alarak ayakta kalmaya çalışıyor.

Kripto Mikseri Nedir?

Kripto mikseri diğer bir deyişle kripto karıştırıcı, kripto paraların (örneğin Bitcoin) izlenebilirliğini azaltmak veya gizlemek amacıyla kullanılan bir araç veya hizmettir. Kripto paralar, Blockchain adı verilen halka açık bir defterde tüm işlemleri kaydederler ve bu işlemler genellikle izlenebilirdir. Kripto mikserleri, kullanıcıların kripto para işlemlerini daha özel hale getirmelerine yardımcı olan araçlardır. Bir kripto mikserinin işleyişi genellikle şu 3 adımdan oluşur:

Kullanıcılar, kripto paralarını kripto mikserine gönderirler.

Kripto mikseri, bu paraları farklı kaynaklardan alınmış gibi karıştırır ve farklı hesaplara gönderir.

Sonuç olarak, kripto paraların izlenmesi zorlaşır çünkü hangi kaynaktan geldiği veya nereye gittiği daha karmaşık hale gelir.

Kripto mikserleri, kullanıcıların gizliliklerini artırmak veya kripto paralarını izlemeyi zorlaştırmak istedikleri durumlarda kullanışlı olabilir. Ancak bu tür hizmetler, bazen yasa dışı faaliyetlerin gizlenmesi veya kara para aklama gibi amaçlarla kullanılmakta, bu nedenle düzenleyiciler tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir.