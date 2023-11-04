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  •   9 Günde Yüzde 85700 Yapan Trend Altcoin İçin Flaş Gelişme! Fiyat Daha da Artabilir!

9 Günde Yüzde 85700 Yapan Trend Altcoin İçin Flaş Gelişme! Fiyat Daha da Artabilir!

Özet

  • Floki DAO, TokenFi (TOKEN) protokolünde alınan zincir üstü vergi oranını yüzde 0,30'a düşürdü.
  • Vergi oranının düşürülmesi TOKEN'e yeni alıcılar çekmeyi sağlayabilir.
  • TokenFi'nin büyümesi Floki Inu'yu sadece bir memecoin olmaktan çıkarıp, kullanım durumlarına sahip bir protokole dönüştürüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:04
4 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Önde gelen memecoin protokollerinden Floki Inu‘nun (FLOKI) merkeziyetsiz yönetim organı Floki DAO, başlattığı ilk protokolü TokenFi’ye (TOKEN) yönelik işlemlerden alınan zincir üstü vergi oranının düşürdüğünü duyurdu. İşte yeni vergi oranı ve diğer detaylar.

Floki DAO ve Yeni Vergilendirme Hamlesi

Floki Inu 26 Ekim’de TokenFi‘yi tanıtıp merkeziyetsiz kripto para borsaları Uniswap ve PancakeSwap’te listelendiğinde ilk vergilendirme oranının lansmanın ilk saati için yüzde 20 olarak belirleneceğini açıkladı. O zamanki bu hamle, listeleme üzerine varlığın piyasa değerini manipüle edebilecek yatırımcıların önüne geçerek, TOKEN‘de aşırı satış yapılmasını engellemeye yönelikti.

O dönemde ana hatları çizilen plana göre ilk saatten sonra vergilendirme yüzde 5’e düşürmek ve ardından vergi oranını düşürme veya yükseltme kararını Floki DAO’ya bırakmaktı. Floki Inu’dan yapılan son duyuru ile altcoin‘e olan yatırımcı giriş engelinin azaltılması ve TokenFi ekosistemine daha fazla kullanıcı çekmek amacı ile alım / satım işlemleri vergisinin yüzde 0,30’a düşürüldüğü açıklandı.

Vergi oranının düşürülmesiyle birlikte, yeni alıcılar her ikisi de sırasıyla yüzde 12,73 ve yüzde 1,15 düşüşle 0,03996 dolar ve 0,0000306 dolara düşen TOKEN ve FLOKI‘nin fiyatında yeni bir yükseliş başlatabilir. Bu noktada TOKEN’in çok değil 26 Ekim’de piyasadaki sürüldüğünü ve o zamandan bu yana yüzde 85 bin 700 gibi inanması oldukça güçlü bir oranda fiyatını artırdığını eklemek gerekiyor.

Tokenleştirme dünyasını kasıp kavurmak üzere tasarlanan Floki Inu, TokenFi’yi 2030 yılına kadar 16 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşma projeksiyonuna sahip ve hızla büyüyen bu alanda rekabet edecek şekilde konumlandırıyor. TokenFi’nin piyasaya sürülmesi, Floki Inu’nun sadece bir memecoin olmanın ötesine geçerek tanımlanmış özelliğe ve kullanım durumlarına sahip bir protokole dönüşmesine yardımcı oldu. Test ağının (testnet) bu yılın sonundan önce hayata geçmesi planlanırken, lansman, piyasa değerine göre geçici olarak ilk 100’e geri dönmek için yüzde 80’den fazla yükselen FLOKI’de yükseliş trendi ile TOKEN’e olan ilgiyi artırdı.

TokenFi’nin Aldığı Önemli Listemeler

TOKEN’in ortaya çıkışı, kripto para dünyasının üyelerinden gelen talebe dayanarak önde gelen kripto para borsalarında listelenmesini takip etti. Uniswap ve PancakeSwap’in ötesinde TOKEN’i listeleyen en büyük kripto para borsaları arasında Binance, KuCoin ve Bybit yer alıyor.

Bitget, piyasaya sürüldükten sonra TOKEN’i listeleyen ilk borsalar arasındaydı, ancak ticaret platformu, Floki Inu ekibini varlığın dolaşımdaki arzını manipüle etmekle suçlayarak listeleme konusunda geri adım attı. Ancak Floki Inu daha sonra konuyu ele aldı ve daha önceki bir rapora göre ekip, Bitget’in yatırımcıları korumak için daha önce yaptığı bir uyarıyı göz ardı ederek TOKEN’in yetkisiz bir versiyonunu listelediğini ortaya çıkardı.

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