  Arz Artacak: Kasım Ayında SUI, IMX, HFT, APT, APE, AVAX ve OP Coin’e Dikkat

Kripto para kilit açılışları altcoinlerin dolaşım arzını artırır ve birim fiyatın çoğu zaman düşmesine neden oldu. AVAX Coin ile SOL Coin arasındaki devasa fiyat performansı farkının bir de bu açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Yılın başından bu yana AVAX’in yıllık yüzde 40’a yakın enflasyonla zor bir dönem yaşayabileceğinden bahsediyoruz. Nitekim öyle de oldu.

Kasım Ayı Token Kilit Açılışları

Altcoinler dolaşım ve maksimum arz olmak üzere iki farklı arza sahiptir. Dolaşım arzı borsalarda, cüzdanlarda tutulabilen bakiyeyi temsil ederken maksimum arz belli periyotta yapılacak kilit açılışlarıyla ulaşılacak maksimum dolaşım arzını temsil eder. Dolaşım arzı dönemsel olarak kilit açılışlarıyla artar.

Eğer bir kripto para yeni kilit açılışlarını karşılayacak yatırımcı talebini doğuramazsa ne olur? Eğer arz, talebin üzerindeyse malın fiyatının düşmesi beklenir. Evet tam olarak olan şey bu çünkü kripto para ekosisteminde fiyatı belirleyen ana etken taleptir. Aşırı talep, talepsizlik gibi durumlarda token fiyatları adil değerin altına veya üzerine çıkar.

Kasım ayı boyunca yaklaşık 400 milyon dolarlık kilit açılışı göreceğiz. Burada aslan payı HFT, SUI ve OP Coin’de olacak.

Yukarıdaki tabloda tarih ve diğer detayları görüyorsunuz.

Avalanche (AVAX) Arzı ve Fiyat

AVAX Coin özelinde bu konuyu ele almamız yararlı olabilir. Aşağıdaki grafikte arzın 2023 yılında ne hızda arttığını görüyorsunuz. 2023 başında 338 milyon olan dolaşım arzı bugün 400 milyonu geçmek üzerinde ve yıl sonuna kadar arz artmaya devam edecek. 2024 sonunda ise arz 480 milyonu hedefleyecek.

Kilit açılışı yapılan grup staking geliri, vakıf ve stratejik ortaklıklarla ilgili ayrılan bölüm olduğu için satış baskısı daha güçlü oluyor. 2021 yılında 97 milyondan 2022 başında 263 milyona çıkan dolaşım arzı üç haneli fiyattan nasıl uzaklaşıldığını gösteriyor.

Hülasa kilit açılış programlarını hem kısa ve orta hem de uzun vadede takip etmek tokenler için birim başı fiyat hedeflerini belirlerken önemli bir detay olmalı. Birkaç yıllık altcoin fiyat hedefi belirlerken gelecekteki arz ile gelecekte ulaşılması beklenen piyasa değerine bakarak birim fiyat hedefinizi tespit edebilirsiniz.