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Bu Üçlü İçin Alım Fırsatı Mı? XRP, DOGE ve SOL Coin Fiyat Hedefleri Net

Özet

  • XRP Coin boğalarının 0,61 dolarlık bölgeyi destek olarak kaybetmemesi gerekiyor. Zorlu direnç 0,67 dolarda.
  • DOGE fiyatı 0,7 dolar altı kapanışlarla daha fazla kayıp hedefliyor.
  • SOL Coin boğalarının 38,79 doları koruyarak 48 doları hedeflemesi gerek.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
02:00
4 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı dirençten döndüğü için altcoinler cazip alım seviyelerine gerilemeye başladı. Peki yükselişi kaçıranlar ne yapmalı? Kripto paralarda volatilitenin en sığ olduğu dönemleri de en çılgınca olduğu günleri de yaşadık. Ve bugünler henüz volatilitenin çılgınca arttığı günlere benzemiyor. O yüzden altcoin yatırımcıları için fırsatlar bitmemiş olabilir.

XRP Coin Alınır Mı?

Davanın Ripple lehine sonuçlanacağı beklentisi kuvvet kazanıyor. Çünkü SEC hali hazırda Ripple’a karşı 3 büyük mağlubiyet yaşadı. Eğer toplu temyiz sürecinde de bir sürprizle karşılaşılmazsa (ki ilgili dava yargıcının kararlarında bu çok nadir bir sonuç) XRP Coin’i güzel günler bekliyor. Peki kısa vadede durum ne?

XRP Coin yatırımcıları 0,67 dolarlık genel direnci hedeflemesi için 0,61 doların güçlü kalması gerekiyor. Eğer boğalar zorlu direnci aşabilirse birçok kez dikkat çektiğimiz 0,75 ve 0,85 dolar hedeflerine gözünü dikebilir. Yukarı eğimli 20 günlük EMA (0,56 dolar) ve RSI verisi boğaların halen kontrolü kaybetmediğini söylüyor.

Dogecoin (DOGE) Alınır Mı?

Dogecoin 1 Kasım’da 20 günlük EMA’dan (0,06) toparlansa da beklenen talebi görmedi. DOGE-1 uçuşunun ertelenmesi daha yeni meme coinlerin ilgiyi çekmesi ve Elon Musk’ın onu bir süredir unutması bu talepsizliğin temelini oluşturuyor. DOGE bir meme coin ve ilk olması dışında hiçbir özelliği yok. Ancak rakipleri kendi ekosistemlerini inşa ele kullanıcı kaynaklı token talebi ve fayda üretimini önemsiyor.

Fiyat 3 Kasım’da 20 günlük EMA’ya geri döndü ancak mum çubuğundaki uzun kuyruk boğaların bu seviyeyi şiddetle savunduğunu gösteriyor. Alıcılar yine fiyatı 0,07 doların üzerine çıkarıp burayı tutabilirse 0,08 dolar hedeflenebilir. Şimdilik DOGE fiyatı 0,06 dolara düşüş riskinden kurtulabilmiş değil. BTC’nin daha derin bir destek testine yeltenmesi onun için son kazanımları sıfırlayabilir.

Solana (SOL) Alınır Mı?

Onlar açığa sattıkça SOL Coin yükseldi ve SOL Coin yükseldikçe short pozisyonların tasfiye olduğunu gördük. Solana ekosistemi çok büyük yaralar alsa da yok olmuş değil ve LUNA, VGX gibi tarih olma ihtimali de her geçen gün zayıflıyor. Solana gerçek fayda üreten hızlı, düşük ücret talep eden bir ağ ve bu onun (alternatifleri artsa da) hayatta kalmasını sağlayabilir.

Fiyat 2 Kasım’da 38,79 dolardan toparlandı ve BTC fiyatındaki olumsuzluk ayıları tekrar bu bölgenin altı için iştahlandırıyor. Eğer SOL Coin fiyatı bu seviyeyi korursa yeniden 50 ve 80 dolar hedefli hareketine devam edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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