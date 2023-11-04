  Dünyaca Ünlü İsimden Bitcoin’e (BTC) Dudak Uçuklatan Tahmin: Bu Seviye Gelecek!

MicroStrategy kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, kripto para alanında iki önemli olayın gerçekleşmesi durumunda Bitcoin’in (BTC) %900 oranında yükselebileceğini öne sürdü.

Bitcoin’de Dev Ralli Hedefi!

CNBC’de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Michael ​​Saylor, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’de daha büyük bir rol üstlenmesi durumunda kripto para alanının olgunlaşacağını, kötü niyetli şahısların ve daha spekülatif kripto para projelerini ayıklayacağını belirtti. Popüler isim Michael Saylor bahsettiği konuların gerçekleşmesi durumunda Bitcoin’de önemli bir rallinin kapıda olabileceğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Sorumlulukların ilk dönem kripto kovboyları, kripto token’ları, kayıt dışı menkul kıymetler ve güvenilmez kripto saklayıcıları olduğunu düşünüyorum. Sektörün bir sonraki aşamaya geçmesi için yetişkin denetimine geçmemiz gerekiyor. Kripto saklayıcıları olmak için büyük bankalara ihtiyacımız olacak. Bir rol üstlenmek için Wall Street’e ihtiyacımız olacak.

Bitcoin’i Rakiplerinden Ayıran Özellikler

Piyasaların yakından tanıdığı popüler Bitcoin boğası, BTC’ye geleneksel finans (TradFi) katılımının, BTC’nin sayısız altcoin üzerindeki önemini vurgulayarak en iyi performans gösteren kripto para biriminin yükselmesine neden olacağına inanıyor ve bunun sonunda çekiciliğini kaybedeceğini tahmin ediyor. Dünyaca ünlü isim konu hakkında şunların altını çizdi:

İnsanların manipüle ettiği 100.000 kripto parayı biliyorsunuz, YOLO paraları, Bitcoin’e rasyonelleştirmemiz gerekiyor. Bitcoin, ihraççısı olmayan bir varlıktır. Uzayda bir ürün olan, evrensel olarak tanınan tek protokol. Dolayısıyla, Wall Street’teki bankalar ve sorumlu emanetçiler Bitcoin’i yönetirken ve endüstri, dikkatini dağıtan ve hissedarların değerini yok eden tüm parlak küçük token’lardan gözlerini kaçırdığında, sanırım endüstri bir sonraki seviyeye geçiyor ve biz de buradan 10 kat daha ileri gidiyoruz.

Yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre lider kripto para birimi olan Bitcoin 34.783 dolar seviyesinden işlem görüyor.