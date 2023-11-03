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Chainlink’te (LINK) Beklenen Hareket Geldi! Altcoinde Şimdi Neler Olacak?

Özet

  • Chainlink (LINK), on sekiz aydır süren aralığından çıkarak 5,55 dolardan 9,65 dolara kadar olan seviyelerde hareket etmeye başladı.
  • Analizler, 8,15 dolar seviyesinin önemli bir direnç bölgesi olduğunu gösteriyor ve bu bölgenin yeniden test edilmesi alım fırsatı sunabilir.
  • Göreceli güç endeksi (RSI) ve dengedeki hacim (OBV) gibi göstergeler boğaların kontrolde olduğunu işaret edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:32
3 Kasım 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Chainlink (LINK) yaklaşık on sekiz ay süren bir aralığın dışına çıktı. Bu aralık düşük seviyelerde 5,55 dolardan yüksek seviyelerde 9,65 dolara kadar uzanıyordu. Teknik analizler, son yükselişten önce 8,15 dolarlık bölgenin önemli bir direnç bölgesi olduğunu gösterdi.

LINK’te Kritik Rapor

Geçtiğimiz dönemlerde hazırlanan yakın tarihli bir analiz, LINK’in arkasında yükseliş eğiliminin güçlü olduğunu belirtti ve 10 dolar seviyesinin alıcılar için önemli bir destek seviyesi olduğunun altını çizdi. Yakında bu bölgenin yeniden testini görecek miyiz ve boğalar piyasaya bu fiyatlardan mı girecek?

Uzmanlara göre altcoinde 8,15 dolarlık bölge, son fiyat hareketi nedeniyle yükseliş kırıcıya dönüşen on iki saatlik bir düşüş emir bloğuydu. Eylül ayında başlayan 5,73 dolardan 12,02 dolara yükselişe dayanarak bir dizi Fibonacci geri çekilme seviyesi çizilmişti.

Bu durum %61,8 seviyesinin yükseliş kırıcı bloğuna yakın olan 8,14 dolarda olduğunu gösterdi. Aynı nedenle bu bölgenin yeniden test edilmesi bir satın alma fırsatı sunabilir.

Altcoin 9,65 dolarlık en yüksek aralığa geri çekilmenin yanı sıra 10 dolarlık psikolojik destek de LINK’in yükseliş eğilimini görebilir.

18 aylık aralığın aşılması güçlü bir yükseliş inancının işareti olabilir. Göreceli güç endeksi (RSI) ve dengedeki hacim (OBV), boğaların kontrolde olduğunu işaret edebilir. Bu nedenle, yatırımcılar yaygın hareket yönünde swing işlemlerine girmeyi düşünebilirler.

Ayrıca bir diğer önemli bir metrik olan hareketsiz dolaşım son haftalarda nispeten daha düz bir hareket sergiledi. Bu ölçümdeki keskin bir artış, büyük bir satış dalgasının yakında olabileceğini gösterebilir. Benzer şekilde borsalardaki arz da düşük seviyelerde kaldı. Ölçümdeki yüksek değerler aynı zamanda satış faaliyetinin de habercisi olabilir.

LINK Boğalarında Son Durum

Belirtilen metrikler boğalar için hoş bir manzara olsa da MVRV oranındaki yüksek pozitif değer pek de olumlu değil. Yatırımcıların LINK’ten para çekebilecekleri ve satış baskısının artabileceği ihtimalinin altını çizebilir.

Token’ın sosyal hakimiyeti 10 doları aşan rallinin ardından azaldı ve bu durum, sosyal medyaya yansıyan piyasa genelinde zayıflayan yükseliş eğiliminin göstergesi olabilir.

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