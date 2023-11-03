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Ünlü Milyarder Charlie Munger: Bitcoin, Hisse Senedi Seçimi Gibi Konularda Konuştu

Özet

  • Milyarder Charlie Munger yeniden Bitcoin ve kripto paraların gereksiz şeyler olduğunu söyledi.
  • Yatırımcılara hisse senetleri yerine endeks fonlarına yönelmelerini tavsiye etti.
  • Bitcoin fiyat 34.500 dolarda bulunuyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
22:30
3 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Geleneksel finansın en eski ve popüler (aynı zamanda nefes alan) isimlerinden biri ve önemli açıklamalar yaptı. Charlie Munger daha önce Bitcoin hakkında kötü yorumlarıyla ön plana çıkmıştı. Sön verdiği röportajda da bundan farklı bir şey yapmadı. Ancak birçok konuya değindiği röportaj 99 yıllık tecrübeden bir şeyler öğrenmemizi sağlayabilir.

Bitcoin ve Charlie Munger

Berkshire Hathaway’in 99 yaşındaki Başkan Yardımcısı yeni röportajında Bitcoin’den hisse senetlerine kadar çeşitli konulara değindi. Yaklaşık 3 milyar dolar net servete sahip olan Munger geçmişteki başarıları ve ulaştığı bireysel servetle dinleme değer bir isim.

Bitcoin için alaycı tavrı devam ediyordu ve şunları söyledi;

“Bildiğimiz kadarıyla avcı-toplayıcılıktan medeniyete geçmenin şimdiye kadar işe yarayan tek yolu güçlü bir para birimine sahip olmaktır. Bu deniz kabukları olabilir, mısır taneleri olabilir, pek çok şey olabilir. Altın sikkeler olabilir, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de olduğu gibi bankacılık sistemlerindeki vaatler olabilir. Yapay bir para birimi yapmaya çalıştığınızda uzun zamandır var olan ve pek çok insan için çok iyi işleyen bir sisteme pis kokulu topunuzu atmış olursunuz.”

Charlie Munger’dan Tavsiyeler

Belki de yaşı itibariyle trilyon dolarlık devlerin ilgi gösterdiği kripto para alanını anlamakta zorluk çekiyor olabilir. Ancak Munger birçok konuda hepimizden iyi. Hisse senetleri de buna dahil. Geleneksel yatırımla alakalı yapacağı yorumlar önemliydi ve ona ilk olarak “Modern yatırımcı bugün nasıl başarılı olabilir?” sorusu yöneltildi. Munger ise şunları söyledi;

“Bence modern yatırımcı ilerlemek için neredeyse ortalamanın çok üzerinde birkaç hisse senedine girmek zorunda. Ayak uydurabilmek için birkaç tane Apple ya da Google’a sahip olmaya çalışıyorlar, çünkü biliyorlar ki tüm ortak hissedarların toplam kazancının önemli bir yüzdesi bu süper rakiplerin birkaçından gelecek.”

Yatırımcılara diğer tavsiyeleriyse şunlar oldu;

“Bence hisse senedi toplama işinde giderek daha az insana ihtiyaç duyuluyor. Başkasının parasını yönetmek için yılda yüzde 3 puan ya da buna benzer bir ücret talep etmek çoğunlukla şarlatanlıktır. Çoğu insan muhtemelen endeks fonlarına sahip olmaktan başka bir şey yapmamalıdır. Bu, bu konuda fazla düşünmek istemeyen ve hisse senedi seçicisi olarak herhangi bir avantajı olduğunu düşünmek için hiçbir nedeni olmayan biri için yapılacak son derece mantıklı bir şeydir. Neden kendi hisse senetlerini seçmeye çalışsın ki? Kendi elektrik motorlarını ve yumurta çırpıcısını tasarlamıyor.”

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