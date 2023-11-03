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Arzın Yüzde 33’e Yakını Yakıldı ve Binance’daki Altcoinin Fiyatı Yükselişe Geçti

Özet

  • VGX arzının yaklaşık yüzde 33'ü yakıldı.
  • Fiyat yüzde 18 oranında arttı.
  • Ekip mahkeme talebi nedeniyle yakım yapmış olabilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
22:10
3 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bir kripto paranın fiyatını belirleyen en önemli unsurlardan biri de token arzıdır. Birim fiyat buna göre şekillenir. Meme coinlerin bol sıfırlı fiyatlara sahip olmasının nedeni piyasa değerlerinin katrilyonluk arza bölünüyor olmasıdır. Bugün 2022’nin popüler kripto paralarından biri ciddi miktarda arzını küçülttü. Fiyatı önemli ölçüde arttı.

VGX Coin Neden Yükseldi?

İflas eden kripto kredi kuruluşu Voyager, arzın yaklaşık üçte birinin yakılmasının ardından bugün tekrar gündeme geldi. VGX fiyatı token yakma işleminin ardından yüzde 18 arttı. İki işlemde yaklaşık 83 milyon token yakım için kullanılan adrese taşındı.

Arkham Intelligence’ın CEO’su Miguel Morel, bu hamlenin kasıtlı olduğunu söyledi.

“Önce yakım adresine test işlemini gönderdiler. Ardından onaylandıktan iki dakika sonra geri kalanını gönderdiler. Diğer adreste önce gas için ETH gönderdiler ve 8 dakika sonra yakım adresine kalan tokenler taşındı. Bu yüzden kasıtlı gibi görünüyor. Motivasyonun ne olabileceği şu anda belirsiz.”

VGX Coin Geleceği

6 Temmuz 2022 tarihinde iflas başvurusunda bulunan kripto kredi kuruluşu geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Şirketin ve üst düzey yöneticilerin bu alanda faaliyeti yasaklandı. Üstelik ellerindeki tokenlerin imhası talebi de vardı. Yakın tarihli bu talep bugün uygulamaya konulmuş ve tokenler bu yüzden yakım adresine taşınmış olabilir.

Peki platform iflas etmiş, yöneticiler ceza almış ve ekip ellerindeki tokenleri yakmaya başlamışken VGX Coin nasıl bir performans gösterebilir? Eğer bir mucize olur ve Voyager yeni bir markayla faaliyetine başlarsa ve VGX Coin yeniden yerel kripto para birimi olarak tanımlanırsa bir kurtuluş hikayesi yazılabilir.

Ancak bu en iyimser senaryo ve gerçekleşme ihtimali çok düşük. O halde insanlar neden VGX Coin satın alıyor veya elinde tutuyor? Bunu anlamak zor çünkü FTT Token hiçbir işe yaramayacak denilmesine rağmen (FTX İflas Komitesi Yorumu) halen iflas etmiş boranın tokenine yatırım yapanlar da var. Veya kurucusu hapiste olan LUNA Coin de alıcı bulmaya devam ediyor.

Belki de bir grup yatırımcı sadece spekülatif fiyat hareketi beklentisiyle uzun süredir elinde sürekli eriyen VGX Coin’i tutuyordur?

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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