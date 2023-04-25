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Yüzde 50 Artabilir! İlk 10 Kripto Paradan Biri! BTC, ETH, BNB Değil!

Hızlı bir ralli sürpriz olmaz ancak bu seviye kaybedilirse tam tersi senaryo gündeme gelecek. İşte detaylar.
01:30
25 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin artık karar noktasında ve altcoinlerde kritik kurulumlar dikkat çekiyor. Özellikle bir tanesinde yüzde 50 artış görülebilir. Kripto para piyasası için %50’lik ralliler şaşırtıcı değil. Özellikle boğa sezonunda bir günde %1000’leri gören yatırımcılar bunun için heyecanlanmayabilir. Ancak ayı piyasası sonundaki %50’lik kazanç doğru projelere yatırım yapanlara çok daha büyük getiri fırsatları sunuyor. Peki en büyük 10 kripto para arasında olan hangi altcoin yükseliş sinyalleri gönderiyor?

Polygon (MATIC)

Haftalık zaman dilimi grafiği Polygon (MATIC) fiyatının genişleyen bir kanal formasyonunun oluşumunu ortaya koyan iki yükselen trend çizgisine saygı duyduğunu gösteriyor. Kripto piyasasındaki son satışların ortasında, MATIC fiyatı kanal modelinin destek trend çizgisine geri döndü. Dahası, 1 dolarlık psikolojik destek trend çizgisiyle birlikte, bu seviye aynı zamanda %50 Fibonacci geri çekilme seviyesine ve 100 günlük EMA eğimine de yakın. Bu birikmiş destekler, popüler altcoinin boğaları için güçlü bir motivasyon oluşturuyor.

Alıcılar yükselen trend çizgisinin üzerinde kalmayı başarırsa, fiyatların yükselişin tersine dönmesine tanık olması ve model içinde bir boğa döngüsünü tetiklemesi muhtemeldir.

MATIC Coin Yorum

Pozitif senaryoda MATIC Coin fiyatının %50 oranında artması bekleniyor. Her halükarda devam eden yükseliş rallisi, formasyonun destek trend çizgisi sağlam kalana kadar sürecektir, fakat destek seviyesinin kaybedilmesi yükseliş görünümü geçersiz kılacak. Aynı zamanda boğaların da panikleyebileceği bir düşüşe kapı aralayacağı için hızlı kayıplar doğurabilir. Günlük RSI eğimi, piyasa katılımcıları arasında artan olumsuz duyarlılığı gösteren orta çizginin altına düştü.

Kısa vadede izlenecek direnç seviyeleri 1,07 ve 1,24 dolardır. Diğer taraftan 1 ve 0,94 dolar destekleri kayıpları sınırlandırmak için kullanılacak. Bitcoin fiyatı şimdilik 27.400 dolardan alıcı buluyor ve Kuzey Kore’yle ilgili kripto davası haberinin ardından 27.000 doların altına düştükten sonra şimdilik güçlü görünüyor. Yatırımcıların BTC fiyatında 27.000 dolar desteğinin kaybedildiği en kötü durum senaryosuna hazırlıklı olması önemli. Birçok altcoin bu durumda mevcut destek seviyelerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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