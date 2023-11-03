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Solana Breakpoint’te Dikkat Çeken Web3 Ayrıntısı: Geleneksel Şirketlerden Tam Not Aldı

Özet

  • Solana Breakpoint'e yapılan açıklamalar damga vurdu.
  • Solana ağı üzerinde yer alan platformlara çeşitli kuruluşlardan övgüler yağdı.
  • Özellikle Solana Pay tarafında yapılan açıklamalar dikkat çekti.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
21:25
3 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Solana Breakpoint‘e katılan önde gelen ana akım marka ve şirketlerinden dikkat çeken bir açıklamalar geldi. Buna göre Layer-1 blockchain ağı Solana tarafından desteklenen Web3 platformları somut getiriler sağlıyor ve yapılan analizlerde müşteri verileri iç görüleri yatırımcılara sunuyor. Amsterdam’da düzenlenen dört günlük konferansa Web2, Web3 ve geleneksel planlardan çok çeşitli işletmeler ve projeler katıldı.

Konferansta Dikkat Çeken Ayrıntılar

Konferansın ana başlıkları ise Solana tabanlı platform ve hizmetlerin benimsenmesi, ödemelerde ve sadakat programlarında yenilikler yapılması üzerine oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli ve dünyaca ünlü kahve mağazaları zinciri Starbucks tarzında büyüyen bir marka olan Boba Guys, yeni bir müşteri sadakat uygulamasına yönelik adımlar atmaya karar verdi. Buna göre yapılan pilot testlerde mağaza müşterileri San Francisco’daki mağaza üzerinden teşvik edildi ve bu program ile alakalı dikkat çeken notlar paylaşıldı.

Beş hafta süren program, bölgedeki müşterilere yalnızca mağaza içi tanıtım yapılmasına dayanıyordu. Altı yüz kullanıcı bu programa dahil edildi ve siparişlerin %31’i sadakat programı sayesinde puan kazandı. Kurucu ortaklar Bin Chen ve Andrew Chau ayrıca sadakat programı sayesinde kullanıcılarının mağazaya aylık ziyaretlerinde %67 ve harcamalarında %65 artış kazandırdığını açıkladı.

Sadakat Programlarında Web3 Detayı

Solana Vakfı‘nın iş geliştirme başkanı Josh Fried, yaptığı açıklamada sadakat programının geliştirilmesinin ve müşteri tabanlarının oluşması için Web3 aracılığı ile blockchain tabanlı çözümler arayan ticari müşteriler için bu çözümlerin somut bir kullanım durumu sağladığını açıkladı:

“Boba Guys pilot uygulamasının ilk verileri iş sonuçlarını gerçekten iyileştirdiğimizi gösteriyor. Fried, 25 lokasyonu olan gerçek bir perakendeci sahneye çıktı ve Solana tabanlı bu programın %800’lük bir yatırım getirisi sağladığını söyledi.”

Solana Pay ödeme çözümünün kısa süre önce e-ticaret platformu Shopify’a entegre edilmesinin ardından Web3 tabanlı ödeme araçları dikkat çekiyor. Fried, şirket yetkililerinin ödeme çözümünü benimseme konusunda geri bildirimler almaya başladığını açıkladı.

Bir başka açıklama ise Colorado’da yaşayan ve ısmarlama parfüm satışlarını artırmak için Shopify’ın Solana Pay entegrasyonunu kullanan bir kurumdan geldi. Ödeme çözümünün faydaları üzerine konuşan yetkililer, Web3 sektörünün e-ticaret satışlarını artırmaya yardımcı olacağına inanıyor.

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