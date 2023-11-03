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2022 Dibini Bilen Yorumcudan Yeni Bitcoin, Ethereum ve Solana (SOL) Tahminleri

Özet

  • DonAlt 2022 piyasa dibini doğru tahmin etmişti ve BTC için rallilerin devam edeceğini savunuyor.
  • BTC eğer 33.400 dolar üzerinde konsolide olmaya devam ederse bu altcoinlerde daha fazla artış getirebilir.
  • SOL Coin için 30 doların riskli bir geri çekilme seviyesi olacağını söyledi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:05
3 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Geçmişte doğru tahminlerde bulunan ve dönüm noktalarını tespit noktasında başarıya ulaşan isimler yakından izleniyor. Özellikle son birkaç yılda bunu başarmış olanların popülerliği daha da artıyor. Bugün 2022 yılındaki dibi doğru tahmin eden ünlü bir kripto yorumcusunun güncel BTC, ETH ve SOL tahminlerini ele alacağız.

Bitcoin (BTC) Uzman Yorumu

Kasım 2022’de piyasa dibini doğru tahmin eden ünlü analist DonAlt kral kripto para birimi için devasa ralli döneminin yaklaştığını savunuyor. DonAlt, Bitcoin‘in daha sonra altcoinleri olumlu yönde etkileyecek bir konsolidasyon sürecine girebileceğini söyledi.

“Ve sonra bunun gibi başka bir Bitcoin konsolidasyon dönemine dönüştüğünü görebilirsiniz. BTC kabaca 33.400 ila 35.200 dolar arasında hareket ediyor. İnsanlar altcoinlerde %5 ile %20 arasında kazançlar kovalayacak. Belki de daha büyük ralliler göreceğiz”.

Birçok kripto para BTC 18 ayın zirvesini test etse de yıllık zirvesinden uzak. Bu da altcoinlerin BTC mevcut aralığında konsolide olurken daha büyük kazançlar elde etmesini sağlayabilir.

Ethereum ve Solana (SOL)

Ethereum (ETH) fiyatı 1.813 dolarda bulunuyor ve PoS geçişinin ardından beklenen devasa yükselişler gelmedi. Altcoin kralı 2.000 doların altında uzun süredir zaman geçiriyor ve başarısız denemeler fiyatı 1.600-1850 dolara aralığına sıkıştırdı. DonAlt ise ETH tahminlerinde şunları söyledi;

“ETH yatırımcıları kaybettiklerinin sadece küçük bir yüzdesini geri kazanıyor olsalar bile, sıçrama şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu durum devam ettiği sürece bir miktar sıçrama görebilirsiniz.”

Piyasa değerine göre en büyük yedinci kripto para olan Solana (SOL) hakkında da bazı yorumlarda bulundu. Analiste göre fiyat son ralliden sonra konsolide olmaya başlıyor ve satın alma fırsatı yatırımcıların ayağına gelebilir.

Solana‘yı satın almak için gerçekten iyi bir geri çekilme seviyesi yok. Bence 30 dolara geri dönerse bu korkutucu olur. Bu bir geri çekilme seviyesi ama aslında tam anlamıyla iyimserliği baltalayabilecek bir seviye”.

Analist SOL Coin için de 38 dolar üstünde fiyatın daha fazla ralli için makul göründüğünü savunuyor. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 40 dolar hemen altında.

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