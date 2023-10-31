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Dev Altcoin’de Heyecanlı Bekleyiş! 40 ve 50 Dolar Kapısı Aralandı!

Özet

  • Solana (SOL), Ethereum Layer 1 rakibi olarak dikkat çeken etkileyici bir fiyat rallisine devam ediyor.
  • SOL, yazım sırasında %6,97 artışla 36,48 dolardan işlem görerek 40 ve 50 dolara göz kırpıyor.
  • SOL'un fiyatı son iki hafta içinde yüzde 80'in üzerinde artış gösterdi ve geçen yılki kayıplarını telafi etti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:04
31 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ethereum Layer 1 rakibi Solana‘yı (SOL) vuran etkileyici fiyat rallisi, altcoin’in günlük zaman dilimi grafiğinde yüzde 6’nın üzerinde değer artışıyla devam ediyor. SOL’un fiyatı yazım sırasında yüzde 6,97 artışla 36,48 dolardan işlem görerek 40 ve 50 dolara göz kırpıyor.

Solana Fiyatındaki Artış Tam Gaz Devam Ediyor

Mevcut fiyat rallisinin ortasında Solana, 300 günlük direnç seviyesi olan 35 doların üzerine çıkarak 40 dolara doğru sürecek rallinin kapılarını araladı. Dikkat çekici bir şekilde fiyattaki son artış aynı zaman diliminde işlem hacminin yüzde 150 gibi etkileyici bir artmasıyla destekleniyor. Devam eden fiyat rallisinin ortasında SOL‘un fiyatı son iki hafta içinde yüzde 80 gibi şaşırtıcı bir oranda arttı ve böylece geçen yılki tüm kayıplarını telafi etmeyi başardı.

Günlük zaman dilimi grafiğinde bakıldığında, Solana’nın fiyat hareketinin V şeklinde bir toparlanma modelini baz alarak yükseldiği ve en dip noktası olan 17,4 dolardan toparlandığı görülüyor. Bu yukarı yönlü ivmeye işlem hacmindeki kayda değer artışın eşlik ediyor oluşu özellikle önemli; bu güçlü bir alıcı güvenine ve altcoin‘in fiyatını artırmak için kolektif bir yükselişe işaret ediyor. Dahası CoinGlass’tan alınan veriler, son 24 saat içinde Solana’da 4.3 milyon dolardan fazla short pozisyonun tasfiye edildiğini gösteriyor.

Mevcut kırılmanın ortasında, Solana için yukarı yönlü ilk hedef 40 dolara olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin aşılmasıyla 50 dolar ve ötesine olan daha fazla fiyat artışının kapısı aralanacak.

VanEck’ten SOL İçin Çarpıcı Fiyat Tahmini

Finans devi VanEck geçtiğimiz günlerde 2030 yılına kadar Solana’da yüzde 10 bin 600’lük bir fiyat artışı beklediğini gösteren dikkat çekici bir rapor yayımlayarak en iyimser senaryoda SOL’un fiyatının 2030 yılına kadar 3 bin 211,28 dolara ulaşmasını beklediğini bildirdi. Raporda, Solana’nın 100 milyondan fazla kullanıcısı olan uygulamalara ev sahipliği yapan ilk Blockchain haline geldiği önemli bir senaryoya da dikkat çekildi.

Raporda ayrıca Solana’nın gelecekte Ethereum ile arasındaki farkı nasıl kapatabileceğine de ışık tutuldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) spot Bitcoin ETF’si başvurusu yaparak kripto para piyasasındaki en aktif katılımcılardan biri olan VanEck’in önümüzdeki günlerde Solana ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere potansiyel olarak daha fazla kripto yatırım ürün sunabileceği değerlendiriliyor.

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