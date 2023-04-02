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Kripto Yatırımcısı Heyecanlı! En İyisi Olduğunu İspat Etti! BTC ve Altcoinler 2023 Yorum!

Bu yılın ilk üç ayında Bitcoin (BTC) ipi göğüsledi. Peki yılın geri kalanı için beklenen ne?
10:30
2 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız kaosun ardından kripto para piyasaları kötü günleri unutturmak için mücadele veriyor. Önceki çöküş yıllarına da baktığımızda düşüşlerin sonsuza kadar devam etmediğini biliyoruz. Nitekim bu sefer de öyle oldu. Bitcoin (BTC) dipten neredeyse %100 oranında artış yaşadı. Makro ekonomi için çalkantılı dönemde yıldız gibi parladı.

Bitcoin (BTC) 2023 Yorum

Yılın ilk üç ayında (2023 birinci çeyrek) kral kripto para birimi %70’in üzerinde kazanç elde etti ve bu dönemi güçlü bir şekilde kapattı. Bu performans 2021 ilk çeyreğindeki %103’lük kazançtan sonraki en iyi çeyrek dönemlik kazancı oldu. Bu, S&P 500’ün yılbaşından bugüne kadarki %5,5’lik artışını, Nasdaq 100’ün %19’luk yükselişini ve iShares 20+ Yıllık Hazine Bonosu ETF’sinin %5,3’lük sıçramasını büyük ölçüde geride bırakıyor. Hatta hepsi onun gölgesinde kaldı ve en iyisi olduğunu ispat etti dersek de abartı olmaz. En azından Ocak, Şubat ve Mart ayında durum buydu.

2022’nin son çeyreği Bitcoin için zorlu geçti ve yaklaşık %15 değer kaybetti. Kötü makroekonomik ortam, Terra (LUNA) krizi ve kripto iflasları Bitcoin’in 2022 yılı boyunca genel performansını etkiledi. Bu yıl Bitcoin dirençli kalmaya devam etti. Kripto para birimleriyle bağlantılı iki büyük banka olan Silvergate ve Signature Bank’ın çöküşüne rağmen. Federal Rezerv’in genişleyeceğine dair beklentiler fiyat için ana katalizör oldu. Fed bekleneni yapmadı ama Bitcoin zirveyi de bırakmadı.

Kripto Paralar 2023 Yorum

Fed’in faiz artış döngüsünün sonuna doğru ilerliyor olabileceğine dair son göstergeler Bitcoin’in olumlu performansının devam etmesini sağlıyor. Ve elbette BTC cephesindeki güçlü duruş diğer kripto paraları son derece pozitif etkiliyor. Altcoinlerin bir kısmı Bitcoin’in %70’lik kazancı karşısında %1000’e varan artışlar gördü. Genelindeki artışsa %50’yi geçti. Üstelik geleceğe dair iyimserliği besleyen tek detay Fed’in faiz tavanına yaklaşmış olması da değil. Bitcoin’in Binance‘a verdiği tepki, varlığın geleceğinin tek bir borsaya bağlı olmadığını göstermiştir ki bu da sektörün geneli için cesaret vericidir.

2023’ün 2. çeyreğinde yakından takip edilmesi gereken bir metrik, Bitcoin ve Altın arasındaki fiyat korelasyonudur. İki varlık arasındaki 30 günlük korelasyon bu ay 0,3’ün üzerine çıkarak 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Altın için süregelen yükseliş eğilimli teknik kurulum, sarı metalde ileriye dönük daha fazla fiyat artışı için kesinlikle iyiye işaret. Bu çeyrekte Bitcoin için çok olumlu bir başka gelişme de Santiment’in açıkladığı toplam yatırımcı miktarındaki keskin artıştır. Hülasa tüm bu gelişmeler 2023 yılında Bitcoin ve kripto paraların yükselebilecek daha fazla alanı olduğunu gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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