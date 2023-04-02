Popüler altcoin son 1 aydır kendisinden beklenen performansı gösteremiyor. Peki bu daha ne kadar devam edecek?

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Bitcoin (BTC) 9 ayın zirvesinde işlem görse de altcoinlerin önemli bir kısmı henüz istedikleri seviyelere ulaşmış değil. Hatta bazı altcoinler neredeyse Kasım ayı fiyatından alıcı buluyor. Yatırımcılardaki yaygın hissiyat devam eden yükseliş döneminin BTC öncülüğünde olacağı yönünde ve altcoinlere talep istenilen seviyede değil.

Polygon (MATIC) Yorum

28 Mart’ta MATIC fiyatı 1,104 dolar ve 200 günlük EMA’nın birleşik desteğinden bir miktar toparlandı. Bu yükseliş mumu, alıcıların trend kontrolünü geri alma ve yükseliş toparlanmasına devam etme girişimini yansıtıyor. Eğer popüler altcoinin fiyatı 200 günlük EMA’nın üzerinde kalmayı başarırsa, MATIC alıcısı muhtemelen 1,25 dolara kadar devam eden bir ralli görebilir. Bu psikolojik direncin aşılması daha büyük kazançlara zemin hazırlayacaktır.

RSI nötr seviyeden kuzeye doğru uzaklaşmalı ve uzun vadeli toparlanma için 1,25 dolar üzerinde kapanışlar izlenmeli. 200 günlük EMA’nın üzerindeki MATIC fiyatı bu görüşü destekleyecek. Ancak altındaki kapanışlar 1,04 ve 0,93 dolara doğru düşüşün devam etmesini sağlayabilir. Şimdilik Bitcoin (BTC) 28.400 dolardan alıcı buluyor ve Pazar sabahının erken saatlerinde MATIC Coin fiyatı 1,11 dolarda bulunuyor.

Polygon (MATIC) Geleceği

Kısa vadeci yatırımcılar Şubat ayındaki zkEVM yükselişinin Mart ayında da devam edeceğini düşünüyordu. Ancak öyle olmadı. Kısa vadede spekülatif artış bekleyen yatırımcıların altcoini terk etmesiyle fiyat önemli ölçüde güç kaybetti. Son derece önemli bir adım atan MATIC Coin ekibi fiyat noktasında istediklerini alamadı. Fakat yayına aldıkları yeni teknoloji onların uzun vadede daha fazla kullanıcıya ulaşmalarını sağlayacak. Bu tarz geliştirmelerin fiyata etkisi uzun vadede net biçimde görülüyor.

Yine de 2022 Haziran fiyatından (0,38 dolar) çok uzakta bir MATIC fiyatı var. Bunun temel sebebi yılın ikinci yarısında duyurulan önemli ortaklıklardı. Haziran sonrasında diğer altcoinler daha büyük kayıplar yaşarken MATIC Coin çoktan dip seviyeyi belirlemiş 1,5 dolara doğru hareketini başlatmıştı. Bu ortaklıkların, zkEVM ve diğer geliştirmelerin meyvelerini vermeye başlamasıyla yatırımcılar kısa vadede görmedikleri kazanca uzun vadede ulaşabilir.