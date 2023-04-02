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  •   Eyvah Demeyin Alarm Kurun! Bu Hafta 19 Kritik Gelişme Var! Kripto Paralar Hareketlenecek!

Eyvah Demeyin Alarm Kurun! Bu Hafta 19 Kritik Gelişme Var! Kripto Paralar Hareketlenecek!

Bu hafta kripto para yatırımcıları için çok heyecanlı olacak. Özellikle istihdam verisi volatiliteyi ciddi anlamda artırabilir.
08:28
2 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Her hafta olduğu gibi Nisan ayının ilk Pazar günü de volatilitenin artabileceği kritik gelişmeleri inceleyelim. Geçtiğimiz haftalarda bu tarz önemli tarihlerin fiyat üzerinde büyük etkileri olduğunu hep birlikte gördük. O halde bu volatiliteye neden hazırlanmayalım? Haber odaklı trade çoğu zaman teknik analizden daha yüksek oranda başarı getirir. O halde başlayalım.

Kripto İçin Kritik Gelişmeler

Fed toplantısı geride kaldı ve faizlerin 25 veya 50bp daha artırılıp artık zirveye ulaşılacağını gördük. En azından ima edilen buydu. Ancak Powell önceki açıklamalarında olduğu gibi aydan aya gelen verileri izleyerek güncel veriler ışığında karar alacaklarının altını çizdi. O halde önümüzdeki hafta gelecek veriler kripto para piyasaları için son derece önemli olacak.

3 Nisan Pazartesi

  • 02:50-11:30 Japonya, Euro Bölgesi ve İngiltere İmalat PMI
  • 16:45 ABD Üretim PMI (Beklenti: 49,3 Önceki: 47,3)
  • 17:00 ABD ISM PMI (Beklenti: 47,5 Önceki: 47,7)
  • 23:15 Fed/Cook Konuşacak
  • gCOTI Airdrop

4 Nisan Salı

  • 12:00 Euro Bölgesi ÜFE (Beklenti: %13,5 Önceki: %15)
  • 17:00 ABD JOLTS (Beklenti: 10,400M Önceki: 10,824M)
  • 20:30 Fed/Cook Konuşacak
  • 20:30 Fed/Rosengren Konuşacak
  • BABYDOGE Bybit Listelemesi

5 Nisan Çarşamba

  • 15:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Beklenti: 205K Önceki: 242K)
  • 16:45-17:00 ABD PMI Verileri

6 Nisan Perşembe

  • 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 200K Önceki: 198K)
  • 23:30 Fed Rezerv Bakiyeleri (Önceki: 3,401T)

7 Nisan Cuma

  • ABD, İngiltere, Hong Kong Tatil (Good Friday)
  • 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,2%)
  • 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 238K Önceki: 311K)
  • 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %3,6)

8 Nisan Cumartesi

  • PancakeSwap V3 Başlatılacak

Kripto Paralar Yorum

Cuma günü ABD ve birçok ülkenin piyasaları dini tatilleri nedeniyle kapalı olacak. Ancak en kritik verilerin de bugün açıkladığını göreceğiz. İstihdamın zayıflaması ve ücret artışlarıyla enflasyonun düşmesi gerekiyor. Eğer istihdam verisi beklenti altı gelir, işsizlik %4’e daha fazla yaklaşırsa saatlik kazançların da beklenti dahili veya altında geldiği senaryoda kripto paralarda hızlı yükselişler görebiliriz.

Babydoge fiyatı listeleme nedeniyle yükselebilir. MINA Coin gibi birçok altcoin 2023 ilk çeyrek değerlendirmesi yapacak burada gelecek açıklamalar, müjdeler bazı altcoinlerde hızlı yükselişler görmemize neden olabilir. Cuma akşam Fed bakiyeleri gelecek buradaki sürpriz anormal artışlar da kriptonun lehine sonuç doğuracaktır.

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