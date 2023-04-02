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Piyasaya Güncel Bakış: Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Bitcoin, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %3'ün üzerinde bir değer artışı kaydederek 28.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
11:18
2 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), haftanın son gününe düşük oranlı değer kayıpları ile başlasa da son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %3’ün üzerinde bir değer artışı kaydetti ve 28.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, hafta başından bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başlasa da hafta içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %3’ün üzerinde bir değer artışı kaydederek 28.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, hafta başından bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), hafta içerisinde kaydettiği yükselişler ile birlikte 1800 dolar direncini aştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı.

Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasası, hafta içinde Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 1 haftada en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri Hedera (HBAR), Stellar (XLM), Basic Attention Token (BAT), Zilliqa (ZIL) ve Conflux (CFX) oldu. Piyasa değeri en yüksek ilk 20 kripto para birimi arasında ise piyasadaki yükselişe büyük ölçüde XRP ve Cardano (ADA) öncülük etti. Öte yandan kripto para piyasasında hafta içindeki bu yükseliş ivmesinin aksine düşüş yönlü bir ivme yakalayan kripto varlıklar da oldu. CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında Stacks (STX), KuCoin Token (KCS), SingularityNET (AGIX), Mina (MINA) ve Monero (XMR) de son 1 haftada en yüksek oranlı değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri oldu.

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