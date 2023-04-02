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Görünen Köy Kılavuz İstemiyor! Ünlü CEO’dan Çin ve Kripto Para Açılaması!

Kripto para yatırımcılarını bundan sonraki süreçte nasıl bir sürpriz bekliyor?
11:30
2 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarında gündem oldukça hızlı değişiyor. Ve elbette popüler aktörlerin davranış, tutumları da öyle. Örneğin eski kripto düşmanı Michael Saylor bugün azılı bir Bitcoin maksimalistine dönüştü. 2021 yılında karbon emisyon hedefine ulaşma bahanesiyle kripto paralara savaş açan Çin bugün sektörü kucaklamaya hazırlanıyor.

Çin ve Kripto Paralar

2021 yılındaki Çin yasağına dair değerlendirme yazılarını hatırlayanlar için bu hamle sürpriz değil. Çin geçmişte birçok kez kripto paraları yasakladı ve ardından onun boğazını sıkmayı bıraktı. Şimdi de benzer bir süreç yaşıyoruz. Kripto paraları Hong Kong bölgesi eliyle Web3 hedefleri doğrultusunda özgürleştirmeye hazırlanan bir Çin var. Daha da önemlisi Çin’in yasak döneminde ABD’nin süreci fırsata çevirdiğini hatırlayanlar bugün yine tam tersini görüyor.

Paris merkezli kurumsal kripto piyasası veri sağlayıcısı Kaiko’nun CEO’su Ambre Soubiran, ABD hükümetinin kripto para düzenlemesine yönelik soğuk yaklaşımının nihayetinde sektörün “ağırlık merkezinin” Hong Kong’a kaymasını sağlayabileceğini söyledi. ABD bir süredir kripto sektörünün ön saflarında yer alıyor, ancak hükümetin görünüşe göre yaptırım yaklaşımıyla bir düzenleme benimsemesiyle, bazılarının önemli miktarda şirketin, geliştiricinin ve yatırımcının daha dostane ortamlarda çalışmak için yakında başka yerlere akın edeceğine dair artan bir his var.

Kripto Paralarda Yuvaya Dönüş

2021 yılında bu başlık “kripto paralarda yeni yuva arayışıydı” ve o dönem başta Teksas olmak üzere birçok eyalet kripto para madencilerine, şirketlerine imtiyazlar sağlayamaya hazırlanıyordu. Fakat bugün federal düzeyde farklı bir yaklaşım var. 1 Nisan’da konuşan Soubiran, ABD’de kriptoya yönelik son baskıların Hong Kong’un büyük bir kripto merkezi olma hedefine istemeden de olsa yardımcı olacağını öne sürdü;

“ABD’nin bugünlerde kripto konusunda her zamankinden daha katı olması ve Hong Kong’un daha elverişli bir şekilde düzenleme yapması… kripto varlık trade ve yatırımlarının ağırlık merkezini açıkça Hong Kong’a doğru kaydıracak. Müşterilerimizin olduğu yerde olmak istiyoruz”.

Hong Kong‘un Finansal Hizmetler ve Hazine Bakanı Christian Hu’nun 20 Mart’ta yaptığı bir konuşmaya göre, şimdiye kadar 80’den fazla sanal varlıkla ilgili firma bölgede merkez açmak için harekete geçti. Çin’in özel idari bölgesinden ortaya çıkan pozitifliğe ek olarak, Bloomberg 28 Mart’ta Hong Kong Para Otoritesi ve SFA’nın kripto firmalarının yerel bankacılık ortaklıkları kurmasına yardımcı olmak için 28 Nisan’da ortak bir toplantı düzenleyeceğini bildirdi. Shanghai Pudong Development Bank, Bank of Communications Co ve Bank of China Ltd. gibi Çinli bankaların Hong Kong’daki kripto firmalarına bankacılık hizmetleri sunmaya başladığı ya da kripto firmalarıyla görüşmeler yaptığı bildirildi.

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