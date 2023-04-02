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DigiToads ve Love Hate Inu: Meme Coin’lere İlgi Devam Ediyor Mu? 

12:00
2 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para piyasası büyümeye devam ederken, iki proje, DigiToads ve Love Hate Inu, gerçek dünyada fayda sağlayan meme coin’lere hala yüksek bir talep olduğunu gösteriyor olabilir. Her iki proje de meme coin meraklılarına hitap eden ve pratik ihtiyaçları karşılayan benzersiz özellikler sunduklarını iddia ediyor.

DigiToads: Devrim Yaratmayı Amaçlıyor

Deflasyonist bir memecoin olduğunu iddia eden DigiToads, yenilikçi özellikleriyle dikkat çektiğini ifade ediyor:

  • P2E (oyna-kazan) oyunu: Oyuncular DigiToads adı verilen benzersiz dijital yaratıkları toplayabilir, besleyebilir ve onlarla savaşabilir.
  • NFT’ler: DigiToad’lar NFT olarak mevcut, bu da onları değerli ve toplanabilir hale getirmeyi amaçlıyor.
  • NFT Staking: DigiToads NFT’lerine sahip olanlar, NFT’lerini platformda stake ederek ödüller kazanabilirler.
  • Platin kurbağalar: Ticaret yarışmalarında en iyi performans gösterenler için bir ödül sistemi.
  • Hayırseverlik / çevresel yön: DigiToads, çevresel amaçları desteklemeyi taahhüt ettiklerini iddia ediyor ve kârın %2,5’i yeniden ağaçlandırma ve yağmur ormanlarının korunmasına odaklanan hayır kurumlarına bağışlanıyor.

DigiToads Ön Satış

DigiToads’un ön satışı sırasında projenin 440.000 dolar topladığı iddia ediliyor. İddialara göre

ön satış, ödeme için büyük paralar kabul edildiğinden erişim kolaylığı sağlar. Yine ekibin iddiasına göre token dağıtımı, büyük bir miktar ya halka satıldığı ya da bonuslar ve ödüller için ayrıldığı için rugpull’lara karşı koruma sağlamayı amaçlıyor. DigiToads’un arkasındaki ekibin, şeffaflık ve güven sağlayan doxxed olduğu ifade ediliyor. Ek olarak, tokenlar için herhangi bir hak ediş süresi yok.

DigiToads almak ve proje ile ilgili bilgi edinmek için burayı tıklayabilirsiniz.

TOADS Giveaway

DigiToads yapılan açıklamalara göre 50.000 $ değerinde bir hediye sunuyor. Katılmak için, sahiplerin en az 10.000 $TOAD tokenına (yaklaşık 100 $) sahip olması gerekiyor ve ek eylemlerin kazanma şansını artırabileceği iddia ediliyor.

Yapılan açıklamalara göre şu anda ön satışa katılmak isteyen yatırımcılar da 50.000 $ kazanma şansına sahip.

Love Hate Inu (LHINU)

İlgi çeken bir başka proje olduğu iddia edilen Love Hate Inu, blok zinciri teknolojisine dayalı bir oylama sisteminde gerçek bir fayda sunmayı hedefiyor. Temel konularda oylama yapmak için güvenli ve şeffaf bir platform sağladıklarını iddia ediyorlar. Love Hate Inu, popüler meme coin tarzını gerçek dünya faydasıyla birleştirerek bu yıl çok tartışılan bir kripto para birimi olarak konumlanmayı amaçlıyor

DigiToads Ön Satışına Katılım

Ekiplerin iddialarına göre hem DigiToads hem de Love Hate Inu popülerlik kazanmaya devam ederken, gerçek faydaya sahip meme coinlerin yüksek talep gördüğünü gösteriyor. Bu projeler, yatırımcılara somut değer sağlarken çok çeşitli ilgi alanlarına hitap eden yenilikçi özellikler sunmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak, DigiToads ve Love Hate Inu’nun başarısının, gerçek dünyada fayda sağladıkları takdirde meme coinlerin gelişebileceğini gösterdiği iddia ediliyor. İddialara göre kripto meraklıları, meme coin’lerin eğlence ve heyecanını pratik uygulamalarla birleştiren projelere yatırım yapmaya hevesli. Pazar geliştikçe, benzersiz özellikler sunan ve gerçek dünyadaki sorunları çözen meme coin’lerin öne çıkacağı ve sürekli talep göreceği de iddia ediliyor.

WebsitePresaleLinktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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