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333 Yıllık Finans Devi: Kripto Paralar Konusunda Yanıldılar!

Kripto paralar neden regüle edilmedi? Bu kasıtlı bir hamle miydi?
12:40
2 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en eski finans kuruluşlarından biri ve bugünlerde tam 333 yaşında. Üst düzey yöneticilerinden biri kripto konusunda önemli açıklamalar yaptı. Bitcoin ve kripto paraların 2017 yılından önce fidye yazılımlarıyla özdeşleştiğini görüyorduk. Şimdiyse üst düzey finansçıların üzerine tartıştığı bir konuya dönüştü.

Kripto Para Düzenlemesi

Barclays dijital politika başkanı Nicole Sandler, Londra’daki Citi Dijital Para Sempozyumu’nda Birleşik Krallık, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kripto düzenlemelerine değinen yakın tarihli bir panelde, politika yapıcıların görünürdeki geç gelişinin aslında kasıtlı olduğunu savundu. Avrupa Komisyonu ile dijital varlıklarla ilgili yasal bir çerçeveyi tartıştığı 2016 yılındaki deneyiminden yola çıkan Sandler, bu alanın o zaman yeni doğmuş olabileceğini, ancak şimdi kesinlikle öyle olmadığını savundu ve düzenleyicilerin yakın zamana kadar uzak durmasının nedeninin yeni doğmuş olması olmadığını tekrarladı.

“Yeni ortaya çıktığı ve düzenleyemedikleri için değil, pazarın nereye gittiğini görmek için bir seçimdi. Esasen onun öleceğini düşündüler. Ve ölmedi, büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ve şimdi bunu düzenlemek zorunda olduklarını biliyorlar. Ancak sorun, düzenlemenin baştan sona uzun zaman alması.”

Sam Bankman-Fried’in FTX imparatorluğunun Kasım ayında çöküşünün ardından, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçti. Bankman-Fried’i suçladıktan sonra SEC, kripto borsasının eş lider mühendisi Nishad Singh’i de yatırımcıları dolandırmakla suçladı. Yine de Sandler, FTX’in çöküşünün “teknolojiyle hiçbir ilgisi olmadığı” konusunda ısrar etti. Düzenlemeler kesinlikle yardımcı olacak olsa da, borsanın çöküşünün öncelikle bir “kötü aktör” etrafında döndüğünü söyledi ve firmanın hüküm ve koşullarının “müşteri fonlarınızı alıp söylediklerinden başka bir şey için kullanabileceğinizi söylemediğini” ekledi.

Kripto Paraların Geleceği

Kripto para piyasalarının beklenenin aksine büyüdüğünü itiraf eden kişi tam 333 yıldır faaliyet gösteren bir finans kuruluşunun üst düzey yöneticisiydi. Yeniliğe karşı direnenlerin başarısız olduğunu en iyi 300 yılı aşkın süredir ayakta kalabilen bir kurumun yöneticileri açıklayabilir. Geçtiğimiz gün de olan şey buydu. Sandler kripto paraların geleceği konusunda iyimser görünüyor. Ancak ABD ve diğer birçok bölgedeki düzenleyiciler bu parlak geleceği karartmak için elinden geleni yapıyor. Yaptırım temelli düzenlemeler en fazla yatırımcılara zarar veriyor.

Öte yandan Sandler ile aynı etkinliğe katılan Ijeoma Okoli morallerin düzelmesini sağlayabilecek bazı cümleler sarfetti;

“İnsanlar SEC’in başkanı Gary Gensler‘ı kripto alanında sevmiyor. Ancak insanlar yaklaşık on yıl öncesini düşünürse, finansal krizin ardından aynı adam CFTC’nin başkanıyken, türev sektörünün büyük çoğunluğunun ondan nefret ettiğini hatırlayacak. Yani kriptoyla özel olarak uğraşmıyor onun yöntemi bu”.

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