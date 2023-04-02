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Geç Kaldı! EGLD Coin Yorum! MultiversX Bitti Mi?

Popüler altcoinin yükselmesini büyük umutla bekleyen yatırımcılar hayal kırıklığına uğradı.
14:38
2 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcıları heyecanla atılacak adımların fiyat üzerinde sonuçlarını görmek için bekliyordu. Ancak olmadı. Belki de metaverse coşkusu sönmeye başladığı için tüm bu çabalar boşa gitmiştir? Güncel veriler EGLD konusunda yatırımcılara bazı fikirler veriyor. Peki beklentiler ne yönde? EGLD Coin fiyatı yükselecek mi?

MultiversX Metaverse

Eskiden Elrond olarak anılan metaverse odaklı proje MultiversX 2023 yılının ilk çeyreğinde protokole daha fazla kullanıcı çekmeyi amaçlayan bazı yeni ürünleri piyasaya sürdü. MultiversX, 31 Mart’ta yayınladığı bir dizi tweet ile yılın ilk üç ayında xPortal, MultiversX Bridge, MultiversX Wallet, MultiversX Explorer ve MultiversX Explorer’ın piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Kasım 2022’de MultiversX’in arkasındaki ekip, adını Elrond’dan değiştirme ve MultiversX altında ilerleme kararını açıkladı ve kendisini metaverse odaklı bir blockchain olarak tanıttı.

Sorun şu ki 2021 sonundaki metaverse coşkusu kalmadı. MANA, SAND ve APE gibi popüler metaverse altcoinler bile yeterince talep görmüyor. Yanlış zamanda doğru işler yapan EGLD Coin ekibi, yatırımcılarına istedikleri şeyi veremedi. DefiLlama’nın verilerine göre, bu yıl piyasaya sürülen yeni ürünlere ve Kasım ayındaki isim değişikliğinden bu yana yeni isimler altında yeniden piyasaya sürülen eski ürünlere rağmen, MultiversX‘in DeFi TVL’si Haziran 2022 seviyesinde kaldı. 78,7 milyon dolarlık TVL son 3 ayda %6 düştü.

EGLD Coin Yorum

Ayrıca, geçtiğimiz birkaç hafta içinde protokoldeki kullanıcı aktivitesinde ciddi bir düşüş görüldü. Artemis’ten alınan verilere göre, MultiversX’in günlük aktif adres sayısı son bir ayda %76 oranında düştü. Ayrıca, aynı dönemde zincir üzerinde tamamlanan toplam işlem sayısı da %80 oranında azaldı.

EGLD’nin fiyatı yılbaşından bugüne kadar %30 artmış olsa da, 21 Şubat’tan bu yana fiyatı istikrarlı bir düşüş başlattı. O gün 53 dolar gibi yüksek bir seviyeye ulaştıktan sonra altcoin’in değeri düşüşe geçti. Yazı hazırlandığı sırada altcoinin fiyatı 42,5 dolarda bulunuyordu. OBV düşüşü ve ağırlıklı hissiyat EGLD Coin için daha fazla düşüşün kapıda olabileceğini söylüyor. Yatırımcıların ilerleyen günlerde yaşanabilecek daha büyük düşüşlere hazırlıklı olması gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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