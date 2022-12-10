Geleceğe hazırlık evet metaverse alanında ciddi bir büyüme potansiyeli var ve bu altcoin dönüşüyor.

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Metaverse geçtiğimiz yılın son çeyreğindeki kadar coşkunun hâkim olduğu bir alan değil, ancak hikâye bitmedi. Popüler altcoin Elrond Network olarak biliniyordu ancak metaverse odaklı biçimde yeniden markalaştı. Önümüzdeki yıllarda Web3 dönüşümünün birçok altcoin için nasıl astronomik büyümelere sebep olduğunu göreceğiz. Peki altcoinler bunun için ne yapıyor? EGLD isim değişikliği ne anlama geliyor.

MultiverseX (EGLD) Nedir?

Eskiden Elrond (EGLD) olarak anılan MultiverseX için bu ay bir dizi önemli ekosistem güncellemesi yapıldı. Geçen ayın başlarında şirket, MultiversX altında ilerleme ve metaverse odaklı merkezi olmayan bir blockchain ağı olarak yeniden markalaşma kararını açıkladı. Bu amaçla üç ürün piyasaya sürdü: xFabric, xPortal ve xWorld. Peki dönüşüm EGLD yatırımcıları için ne anlama geliyor? Bu üç ürünün detayları neler?

Bu tamamen özelleştirilebilir olarak tasarlanmış egemen bir blockchain modülüdür. xPortal, henüz piyasaya sürülmedi, Maiar uygulamasının yerini alacak ve kullanıcılara fiat para birimi transferlerine ve banka kartlarına erişim sağlayacak. “Bu yeni dünyanın ilk Metaverse gezegeni” olarak anılan xWorld, birlikte çalışabilir metaverselerden oluşan bir ağdır. Ayrıca Elrond’un popüler merkezi olmayan borsası Maiar DEX, 8 Aralık’ta xExchange’e dönüşümü için süreci başlattı. Bugün dönüşümün tamamlanması bekleniyor. Geçiş süreci, DEX’in yerel tokeni MEX için yeni ekonomi, utility ve mekaniklerin uygulanmasını içerecektir.

EGLD Alınır Mı?

Birkaç gün önce son dakika olarak duyurduğumuz üzere Coinbase borsası EGLD’yi desteklediğini duyurdu ve listeleme gerçekleşti. EGLD 45,69 dolardan alıcı buluyor ve CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, altcoin bu ayın başlarında toparlandı. Günlük grafik üzerinde değerlendirildiğinde, bu ay şimdiye kadar EGLD birikiminde artış görüldü ve böylece alıcılar piyasanın kontrolünü ele geçirdi. EGLD’nin üstel hareketli ortalamasının konumu bunu doğruladı. DMI, CMF, MFI ve RSI artan talebi doğruluyor.

Buna göre EGLD önümüzdeki dönemde kripto para piyasalarının büyük kayıplar yaşamaması halinde kazançlı bir alternatif olabilir. Elbette yatırımcıların kendi risk profillerine göre değerlendirmelerini yapmaları önemlidir. MultiversX (Elrond) EGLD yazı hazırlandığı sırada yaklaşık 1 milyar dolar piyasa değerine sahip ve en büyük 40 kripto para arasında yer alıyor. Maksimum arzının %76’sı dolaşımda.