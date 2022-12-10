Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dev Altcoin Metavarse İçin Dönüşüyor! Fiyatı Uçabilir!

Dev Altcoin Metavarse İçin Dönüşüyor! Fiyatı Uçabilir!

Geleceğe hazırlık evet metaverse alanında ciddi bir büyüme potansiyeli var ve bu altcoin dönüşüyor.
11:00
10 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Metaverse geçtiğimiz yılın son çeyreğindeki kadar coşkunun hâkim olduğu bir alan değil, ancak hikâye bitmedi. Popüler altcoin Elrond Network olarak biliniyordu ancak metaverse odaklı biçimde yeniden markalaştı. Önümüzdeki yıllarda Web3 dönüşümünün birçok altcoin için nasıl astronomik büyümelere sebep olduğunu göreceğiz. Peki altcoinler bunun için ne yapıyor? EGLD isim değişikliği ne anlama geliyor.

MultiverseX (EGLD) Nedir?

Eskiden Elrond (EGLD) olarak anılan MultiverseX için bu ay bir dizi önemli ekosistem güncellemesi yapıldı. Geçen ayın başlarında şirket, MultiversX altında ilerleme ve metaverse odaklı merkezi olmayan bir blockchain ağı olarak yeniden markalaşma kararını açıkladı. Bu amaçla üç ürün piyasaya sürdü: xFabric, xPortal ve xWorld.  Peki dönüşüm EGLD yatırımcıları için ne anlama geliyor? Bu üç ürünün detayları neler?

Bu tamamen özelleştirilebilir olarak tasarlanmış egemen bir blockchain modülüdür. xPortal, henüz piyasaya sürülmedi, Maiar uygulamasının yerini alacak ve kullanıcılara fiat para birimi transferlerine ve banka kartlarına erişim sağlayacak. “Bu yeni dünyanın ilk Metaverse gezegeni” olarak anılan xWorld, birlikte çalışabilir metaverselerden oluşan bir ağdır.  Ayrıca Elrond’un popüler merkezi olmayan borsası Maiar DEX, 8 Aralık’ta xExchange’e dönüşümü için süreci başlattı. Bugün dönüşümün tamamlanması bekleniyor. Geçiş süreci, DEX’in yerel tokeni MEX için yeni ekonomi, utility ve mekaniklerin uygulanmasını içerecektir.

EGLD Alınır Mı?

Birkaç gün önce son dakika olarak duyurduğumuz üzere Coinbase borsası EGLD’yi desteklediğini duyurdu ve listeleme gerçekleşti. EGLD 45,69 dolardan alıcı buluyor ve CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, altcoin bu ayın başlarında toparlandı. Günlük grafik üzerinde değerlendirildiğinde, bu ay şimdiye kadar EGLD birikiminde artış görüldü ve böylece alıcılar piyasanın kontrolünü ele geçirdi. EGLD’nin üstel hareketli ortalamasının konumu bunu doğruladı. DMI, CMF, MFI ve RSI artan talebi doğruluyor.

Buna göre EGLD önümüzdeki dönemde kripto para piyasalarının büyük kayıplar yaşamaması halinde kazançlı bir alternatif olabilir. Elbette yatırımcıların kendi risk profillerine göre değerlendirmelerini yapmaları önemlidir. MultiversX (Elrond) EGLD yazı hazırlandığı sırada yaklaşık 1 milyar dolar piyasa değerine sahip ve en büyük 40 kripto para arasında yer alıyor. Maksimum arzının %76’sı dolaşımda.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Yakın Markaj: Bu Altcoin Gerçek Bir Ethereum (ETH) Katili Mi? 
Yakın Markaj: Bu Altcoin Gerçek Bir Ethereum (ETH) Katili Mi? 
Kıdemli Kripto Analisti: Bitcoin Büyük Harekete Hazırlanıyor!
Kıdemli Kripto Analisti: Bitcoin Büyük Harekete Hazırlanıyor!
Sürprize Hazır Olun! İlk 10 Kripto Para Arasında!
Sürprize Hazır Olun! İlk 10 Kripto Para Arasında!
Michael van de Poppe’den İddialı Yorum: Bu Altcoin Patlamaya Hazır!
Michael van de Poppe’den İddialı Yorum: Bu Altcoin Patlamaya Hazır!
Altcoin’lerin Lideri Ethereum İçin Kritik Vurgu! Bu Değer 4 Yılın En Düşüğünde!
Altcoin’lerin Lideri Ethereum İçin Kritik Vurgu! Bu Değer 4 Yılın En Düşüğünde!
AVAX Yatırımcıları Dikkat! Boğalar Bu Seviyeyi Koruyamazsa Düşüş Derinleşebilir!
AVAX Yatırımcıları Dikkat! Boğalar Bu Seviyeyi Koruyamazsa Düşüş Derinleşebilir!
Bir Zamanların Gözde Altcoin’i FTX Krizine Yenik Düştü! Fiyat 10 Doların Altına Mı Düşecek?
Bir Zamanların Gözde Altcoin’i FTX Krizine Yenik Düştü! Fiyat 10 Doların Altına Mı Düşecek?
Terra Classic Artık Karar Aşamasında! Lunc Coin Terra Yorum!
Terra Classic Artık Karar Aşamasında! Lunc Coin Terra Yorum!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
Güncel NFT Haberleri
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022